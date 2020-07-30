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一條路切割不同速限 台3線3路段擬降速10公里再研議
台3線苗栗縣三灣鄉、獅潭鄉103公里、111公里、121公里處3個路段易肇事，擬調降速限10公里，今天上午道路交通安全聯席會報提案討論，考量攸關用路人權益重大，且台13甲線造橋外環道今年3月夜間降速引發部分民怨的前車之鑑，議決徵詢民意代表、村長等地方意見再研議。
苗栗縣警局統計台3線近3年發生12件死亡交通事故，其中5件自撞自摔，4件超速，3件未注意車前狀況，103公里處有3件，111公里處3件，121公里處1件，普通重型機車事故最多，公路總局第二區工程處今年6月5日召開改善策略會議，結論提交道安會報討論。
今天道安會報提案台3線101.4到104公里、110.7到111.2公里、120.65到122.7公里，3個路段時速限制從每小時60公里，調降到50公里，同時改善標線標誌，引起熱烈討論，主席縣府參議徐榮隆裁決再研議。
縣警局交通隊長林炎巨指出，台13線甲線（尖苗公路）造橋外環道路因保護石虎考量，今年3月15日起夜間調降速限，用路人迭有抱怨台13甲線造橋外環道當初截彎取直，才會新闢外環道，外環道又寬又直，卻實施白天速限每小時60公里，晚間50公里，同條路日夜不同速限，造成尖峰時間塞車，晚上沒車的怪現象。
此外，調降速限攸關用路人權益，不能道安會報逕行決議後施行，必須徵詢當地民意代表或村長，也有必要知會沿線的三灣鄉、獅潭鄉公所表達意見，另，縣府文化觀光局預計今年底在台3線103.2公里到108公里、114.5公里到122.8公里，建置區間測速系統，執法也會有困難及疑慮。
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