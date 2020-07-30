排隊搶領400元桃園夜市券 挨轟「把大家當笨蛋」

桃園市政府推出200元三倍券兌換400元桃園夜市券，首波限量6千份，活動時間每天都湧入長長人龍排隊搶領，市議員牛煦庭街訪民眾心聲，不少民眾抱怨「把大家當笨蛋」、「排到腿快斷掉」，牛今天在議會質詢，桃園夜市券為何被罵，就是不夠，市府總計有13項專屬優惠，總經費6千萬元，市民平均每人才20元，市府應要大方點。

牛煦庭說，三倍券上路，不少小店家不敢收，考量面額大或是兌現麻煩，甚至梅花浮水印不明顯，自己還得花時間向店家解釋，也變相成了振興大財團，很多街邊店「看得到吃不到」，再來三倍券一旦流入連鎖超商、大賣場，業者多有充足人手去兌領、變現，不會再繼續流動，應是在街邊店、社區商圈重複流動，才有可能有乘數效應。

經發局長郭裕信解釋，以中原、大園商圈為例，都有因三倍券受惠帶動業績，而從全城趣購物活動來看，15日後迄今半個月的發票累計數額，與6月開跑的至7月15日區間累計的數額差不多，顯見三倍券確實帶來效益，各項桃園振興方案效果都不錯。

「市府加碼振興總額不對，塞牙縫都不夠！」牛聽了不買單強調，專案報告羅列各局處共13項桃園市專屬優惠，總經費不到6000萬元，市民平均每人20元，「推動經濟振興，到底是要帶動消費，還是小確幸」，建議振興措施理應由經發局統籌辦理，集中能量，才是正辦，沒有投入二、三十億的決心，哪裡能有像樣的配套呢？

牛煦庭團隊也到中壢觀光夜市拍攝夜市券發放情形，不少民眾抱怨排隊兌換太不便民、發放份數太少「爛透了」，「連排三天還沒換到」，批評市府做事沒替民眾設想，下午3點就來排都排不到，「人民的時間不是時間啊」，也抱怨很多人代排，不少人中途插進來，太不公平，應比照藝fun券以抽籤方式處理。

郭裕信解釋，這些振興加碼方案去年根本沒有編列相關預算，各局處以緩濟急，運用變更工項、互相調度方式，「拚死拚活」才拚出這些預算，也因此難以以統包方式處理，中央也是如此，若能人人有獎，市府也不必花心思創意行銷了。

至於第2波夜市券加碼4萬4千份，是經市長同意支用1300萬元，並經議會墊付才能推動，為避免民眾排隊，預計8月初將開放線上登記抽桃園夜市券，8月中抽籤公布，由於夜市券為實體券，將讓民眾線上預約兌換時段，預計平日1天發1千份、假日1天發1500份，滿足民眾需求，加碼活動細節近日公布。