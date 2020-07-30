當氣球遇見恐龍 羅雪珠邀「跟著頭份趣冒險」

苗栗縣頭份市公所藝術館今年夏天化身氣球侏儸紀世界，氣球造型的雷龍、三角龍、翼龍、迅猛龍及暴龍，生動又逼真，頭份市長羅雪珠等人邀親子「跟著頭份趣冒險」，穿越時光隧道進入儸紀世界。

羅雪珠等人今天啟動「頭份2020夏日藝文展演活動」，其中藝術館「氣球侏儸紀」，從7月31日到8月20日上午9點到下午4點開放參觀；好玩的劇團8月11日晚上7點在頭份中山堂演出「宇宙馬戲團」，歡迎民眾觀賞。

氣球侏儸紀結合氣球及恐龍元素，氣球設計造型團隊瓏粧氣球精心巧手打造恐龍世界，氣球恐龍非常逼真，讓人彷彿回到侏儸紀世界，此外，動態安排好玩的劇團演出兒童戲劇宇宙馬戲團，尋寶、打敗惡勢力的冒險故事，搭配雜耍特技，並學習互助合作，及愛惜周遭事物的重要性。