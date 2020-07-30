勞動部推青年就業獎勵計畫 應屆畢業生最高可拿3萬元

勞動部因應疫情推動「青年就業獎勵計畫」，鼓勵29歲以下今年應屆畢業生，只要在今年9月30日前就業，同一份工作滿3個月，就可獲得2萬元就業金獎勵，滿6個月可再拿1萬元，桃竹苗轄區目前已有6500人申請，提醒青年把握機會上台灣就業通網站申請，只要4步驟，就有機會得到勞動部的3萬元就業獎勵金。

桃竹苗分署長賴家仁表示，因應此次疫情，勞動部編列了將近66億元來促進青年就業，以往很多廠商反映青年朋友穩定性不高，推動青年就業獎勵計畫就是希望透過獎勵金，增加青年出來求職的意願，且在一份工作上穩定就業，「先求有再求好」，民眾對各項青年就業計畫如有疑問也可撥打免付費專線0800777888諮詢。

另外，目前許多行業還未復甦，有些科系的學生可能無法順利就業，勞動部也推動產業新尖兵計畫，提供5+2產業相關課程的訓練，且訓練的費用勞動部全額補貼，最高10萬元，參訓期間勞動部也提供每月最高8000元的津貼。

賴家仁說，桃竹苗轄區青年就業獎勵計畫開辦以來，已有6500名青年申請，分署也辦理一系列青年徵才及職涯探索活動，引導青年朋友了解個人特質，並順利接軌職場，相關活動可至桃竹苗分署官網或賈桃樂(JobTaole)臉書粉絲團查詢。

竹北就業中心的正妹就服員林君庭已在中心服務5年，協助超過2500名求職者尋職，她建議準備步入職場的應屆畢業青年可多善用政府就業資源，就業中心除了提供就業媒合服務，也有專業的就業諮詢師，社會新鮮人如果對自己要做什麼工作仍感到茫然的話，就業中心也可協助求職者釐清職涯方向，助其穩定就業。