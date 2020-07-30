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湖口公園用地挖出垃圾 已運上千噸 年底可清完

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹報導
新竹縣湖口鄉公所公園預定地挖出大量廢棄物，甚至挖到大樹底下1公尺都是垃圾。圖／湖口鄉公所提供
新竹縣湖口鄉公所公園預定地挖出大量廢棄物，甚至挖到大樹底下1公尺都是垃圾。圖／湖口鄉公所提供

新竹縣湖口鄉公所5年前獲軍方撥用12公頃閒置地，準備打造一座觀景休閒公園，但意外挖出大量廢棄物而被迫停工。鄉公所經邀集相關單位開會討論，由國防部編列3.7億元經費處理，今年5月展開清除工程，目前已清運出上千噸廢棄物，預計年底可清除完畢。

湖口鄉長林志華說，軍方2015年2月同意撥用的這處閒置地，在湖口鄉中湖路、高架橋旁，鄉公所獲農委會5000萬元經費，打算結合湖口老街、茶園和戰車特色，打造觀景休閒公園，不料施工時，竟挖出大量垃圾，致工程停擺。因廢棄物約30多年前即遭人陸續棄置，已難以追償。

環保局調查，廢棄物包括營建廢料、家庭垃圾和少量事業廢棄物，並在可疑樣點中，採驗發現鉛等重金屬含量超過法規標準，還好環境監測未發現異常。

新竹縣湖口鄉公所5年前獲軍方撥用12公頃閒置地，打造公園，卻挖出大量廢棄物。圖／湖口鄉公所提供
新竹縣湖口鄉公所5年前獲軍方撥用12公頃閒置地，打造公園，卻挖出大量廢棄物。圖／湖口鄉公所提供

林志華表示，此事經由立法委員林為洲居中協調，經國防部編列3.7億元預算，委託湖口鄉公所執行清除工程，由龍裕營造公司得標，今年5月已開工清運。鄉公所指出，廢棄物約遍布在12公頃面積的土地下，近來開挖後，發現大樹底下1公尺都是垃圾，令人驚訝。

林志華說，這處土地已全面開挖，並依規定分類廢棄物，確保所有廢棄物都妥當處置，防範二次汙染，未來將闢建為供大家休閒遊憩的場所。

廢棄物 國防部 新竹

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