桃園捷運綠線疑挖到遺址 文化局：搶救發掘

桃園捷運綠線進行火車站站體及周邊軌道工程時，挖到疑似考古遺址，施工團隊除聘請考古團隊進駐，文化資產審議委員會今天也進行現勘，將請開發單位提出補正資料提請審議。

桃園市政府捷運工程局表示，捷運綠線在進行環評及綜合規劃報告時，曾參考「內政部93年台閩地區考古遺址」，現在於工程中挖到疑似大樹林考古遺址及清代鐵道遺構，除依文資法規定施工，也會要求廠商做好工程調配，避免影響捷運綠線的進度。

捷工局表示，市府很重視鐵道文化，桃園火車站舊月台遮雨棚是利用報廢的鐵軌重建，如今舊月台已拆除並移置軌道願景館，成為「復刻版的台鐵桃園舊火車站月台」，未來若發現遺址文物，也會儘量保留，並在新的桃園車站站體原地展示，讓民眾了解新的三鐵共構車站的歷史。

文化局表示，文資審議會日前開會通過「大樹林疑似考古遺址（桃園火車站舊站南方第二月台南側軌道）搶救發掘計畫」及「桃園火車站舊站疑似清代鐵道遺構（G07 站體部分）清理發掘計畫」，除捷運綠線在疑似遺址範圍內施工須符合文資法規，未來台鐵鐵路地下化在進行桃園車站及周邊工程時也要依文資法規定施工。

文化局表示，本案已由開發單位委託專業考古團隊進行捷運綠線G07站體範圍內搶救發掘，今天也針對所提計畫進行現勘，委員對所提作法及保存方式予以肯定，並請開發單位就相關建議納入補充，文化局將在收到相關補正資料後，送請委員審查並依規定提請桃園市文資審議委員會審議，完備文化資產法定程序。