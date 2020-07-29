中壢車站臨時後站 預計9月完工10月啟用

為了減少施工介面及縮短工期，中壢車站鐵路地下化先導工程配合機捷延伸線A23站工程，於2018年9月動工，桃園市長鄭文燦今天前往中壢車站臨時後站工區視察，工程執行單位交通部鐵道局表示，中壢臨時後站及跨站天橋預計在今年9月如期完工，10月啟用。

鐵道局表示，中壢臨時後站，目前結構體已完成，正進行建築裝修、水電環控工程以及跨站天橋電梯設備等工程，預計今年9月底完工；機場捷運A23車站採鐵路在上、捷運在下的配置，須降挖5.7公尺，於2018年9月15日啟動工程後，目前已完成東側連續壁淺挖覆蓋，以及第一層支撐架設，西側連續壁淺挖。

鄭文燦表示，中壢臨時後站啟用後將取代既有的台鐵中壢後站，既有的後站將拆除並進行A23站區開挖；新建置的跨站天橋2樓是付費區，旅客經由此樓層進入月台候車，天橋3樓則是非付費區，跨越鐵路連通中壢車站的前後站，未來民眾通行前後站將更安全便捷。

為了方便老幼婦孺及行動不便者，跨站天橋設置無障礙電梯，攜帶大件行李的旅客亦可經由無障礙電梯進出站，此天橋也預留銜接未來興建臨時月台的設計。