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中壢車站臨時後站 預計9月完工10月啟用
為了減少施工介面及縮短工期，中壢車站鐵路地下化先導工程配合機捷延伸線A23站工程，於2018年9月動工，桃園市長鄭文燦今天前往中壢車站臨時後站工區視察，工程執行單位交通部鐵道局表示，中壢臨時後站及跨站天橋預計在今年9月如期完工，10月啟用。
鐵道局表示，中壢臨時後站，目前結構體已完成，正進行建築裝修、水電環控工程以及跨站天橋電梯設備等工程，預計今年9月底完工；機場捷運A23車站採鐵路在上、捷運在下的配置，須降挖5.7公尺，於2018年9月15日啟動工程後，目前已完成東側連續壁淺挖覆蓋，以及第一層支撐架設，西側連續壁淺挖。
鄭文燦表示，中壢臨時後站啟用後將取代既有的台鐵中壢後站，既有的後站將拆除並進行A23站區開挖；新建置的跨站天橋2樓是付費區，旅客經由此樓層進入月台候車，天橋3樓則是非付費區，跨越鐵路連通中壢車站的前後站，未來民眾通行前後站將更安全便捷。
為了方便老幼婦孺及行動不便者，跨站天橋設置無障礙電梯，攜帶大件行李的旅客亦可經由無障礙電梯進出站，此天橋也預留銜接未來興建臨時月台的設計。
此外，桃園鐵路地下化後，中壢車站將規畫地下三層結構，成為捷運與鐵路的共構車站，現在的前後車站會打通，站區將興建開發大樓、公車轉運站及停車場，站前廣場將改造為地下街，引進商業活動並進行周邊都市更新，讓中壢成為南桃園的耀眼地標及重要交通轉運樞紐。
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