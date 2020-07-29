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清大桃園醫院落腳機捷A16旁 地點曝光地方歡迎
國立清華大學桃園附設醫院設立快馬加鞭，桃園市政府在桃園航空城計畫區的機捷A16橫山站東南7.2公頃土地，決定規畫清華大學醫療園區，清大預定2026年底前開幕營運，引起大園地方談論，大園民代、里長今天下午表示，沿海沒有大型醫院，欠缺好的醫療照顧品質，清大桃園醫院來大園設立，地方都樂觀其成，後續開發希望向地方說明。
桃園市政府去年4月間與清華大學簽署清大附設醫院合作意向書，桃園市醫事審議委員會日前通過清大桃園附設醫院設立後，計畫將提送衛福部審議，市府希望今年底前將可行性評估及先期規畫送交教育部審核，清大表示，桃園附設醫院進度如果順利，預定2026年底前開幕營運。
清大桃園附設醫院初步規畫一般急性病床499床、急性精神病床30床、特殊病床231床，未來結合國門防疫前線規畫P3等級國家實驗室、疾病疫苗研發中心，將在桃園航空城計畫區內建置完成。
桃園市府地局表示，清大桃園附設醫院所需7.2公頃土地，市府將在機捷A16橫山站東南方的2塊土地，規畫清大醫療園區，納入桃園航空城計畫優先區，該範圍目前有地上物共17棟，市府辦理都市計畫變更案已提交內政部辦理，預計明年1月完成都計變更、明年7月交付清大規畫，預估2026年建置完成。
市議員徐其萬表示，國1中山高以西的蘆竹、大園、觀音到新屋沿海地區，一直欠缺大型醫療院所，沿海居民醫療照顧必須遠赴其他地區求醫，地方歡迎清大醫院設立，未來希望做好醫療交通動線，醫院汙水、垃圾廢棄物做好管控，配合地方社區醫療服務及關懷據點照顧。大園區橫峰里長許秀筑說，清大醫院有助提升大園醫療品質，地方歡迎，希望到地方舉辦說明。
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