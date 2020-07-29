苗縣消防局首推形象月曆 秀肌肉兼走親民風

苗栗縣消防局將首度推出2021年消防形象月曆，近日正拍攝中，除展現消防猛男力與美，也找來縣長徐耀昌搭配女隊員、小朋友一起入鏡，親民地呈現救災、滅火、搜救等業務主題。

臉書（Facebook）粉專「徐耀昌加油讚」今天公開2021年苗栗縣消防猛男月曆側拍照，其中一張由徐耀昌身著消防特搜制服，兩旁巾幗不讓鬚眉的女隊員及陽光帥氣的消防猛男一字排開，男隊員赤裸上半身，讓結實二頭肌、冰塊盒腹肌、人魚線展露無遺，吸引不少網友按讚，留言「期待」。

苗栗縣消防局教育訓練科長鄭勝峰表示，參考其他縣市消防局推出消防形象月曆獲得不錯迴響，今年配合縣府創新作為，也首度嘗試籌拍2021年苗栗縣消防月曆，4月起，先辦理內部海選，再從4、50名各大隊推薦人選中評選出19名男女隊員，其中男性13人、女性6人擔任月曆拍攝模特兒。

鄭勝峰說，月曆內容除展現消防成員的力與美，更重要是呈現消防局各項業務主題性，像是水域搜救、滅火、救災、防火宣導等，因此拍攝場景上山、下海，並邀請縣長、幼童一起入鏡，增添親民宣導力道；此外，也考慮在月曆文字上加註客語發音，融入客家元素。

鄭勝峰指出，目前月曆照片拍攝工作持續進行，預計8月底定稿、製作，10月推出；至於印刷數量及發行方式，仍須內部開會決議。