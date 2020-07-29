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桃園大有梯田生態公園太夯遭破壞 市府封園修復

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
大有梯田生態公園超夯，遊戲區在下午時分仍有不少親子遊戲。記者張裕珍／攝影
大有梯田生態公園超夯，遊戲區在下午時分仍有不少親子遊戲。記者張裕珍／攝影

桃園市大有梯田生態公園日前熱鬧開園，號稱全台唯一梯田公園，生態梯田區、美好食光區及森林挑戰區3大區域設計趣味兼顧環境生態，開園才10天湧入破萬人次入園，但公園被人為破壞嚴重，景觀水道石子被亂扔、草皮被踏壞，市府工務局昨天至8月4日起封園改善，至於主要遊戲場座落的森林挑戰區仍維持全區開放，讓孩子遊戲。

桃園市政府斥資1.44億元在桃園區大有地區打造大有梯田生態公園，歷經1年半工期在19日開園，公園串連新市鎮及虎頭山自然丘陵，以原有地形打造生態梯田、遊戲場、滑索與步道等多項設施，其中梯田更是重溫當地昔日農村景貌，有濃濃懷舊風味。

大有梯田生態公園設施豐富、環境優美，10天來頗受好評，當地里長說，每天人潮絡繹不絕，還有遊覽車半日遊行程特地拉到大有梯田生態公園參觀遊玩，尤其下午3點過後，至少同時有五、六百人在遊戲場遊玩，人潮密密麻麻，彷彿置身台北捷運站。

湧入人潮超乎預期，市府工務局發現部分設施損壞，像是美好時光區的景觀水道原設計在混凝土面上鋪設石子，營造水流造景，但夏天到來，許多孩子紛紛踏入水道遊玩，甚至抓起石頭往路旁扔擲，影響用路人安全，工務局指出，景觀水道正著手改為抿石子設計固定，不僅不會滑倒、好清潔，石頭也不會被亂扔，預計8月4日前完成。

至於廁所、映天水道、輕流水鋪、澄淨池、吊床、吊椅、草花噴灌設施、自來水供應系統、植栽草皮、遊具設施標示牌增設、周邊停車格畫設、相關公共告示牌等也將一併趁封園時改善及新增，像是草皮遭人為踩踏，封園也將設計天然阻絕避免民眾踏上草皮，才有利於草皮存活美化。

另也有民眾反映在美好時光區聞到濃濃臭味，令人作惡，市府工務局指出，今天到現場查看確認是蓮霧樹掉果，經陽光曝曬散發的酸臭味，由於夏天太陽炙熱，酸臭味難耐，已請廠商加強清理果實，減少惡臭。

工務局景觀工程科長邱建豪說，森林挑戰區遊戲親子眾多，目前仍維持開放，但考量周邊住宅區安寧，每晚9點關閉，至於松鼠嬉戲溜索及親子溜索考量使用須有專人教導較為安全，目前規劃每周假日及父親節等特定節日的下午3點到8點開放排隊使用，並配置安全教育人員進行遊戲場管制及指導，待運作順暢就會全天候開放。

大有梯田生態公園超夯，遊戲區在下午時分仍有不少親子遊戲。記者張裕珍／攝影
大有梯田生態公園超夯，遊戲區在下午時分仍有不少親子遊戲。記者張裕珍／攝影
大有梯田生態公園景觀水道暫時封閉修復，將改為抿石子設計。記者張裕珍／攝影
大有梯田生態公園景觀水道暫時封閉修復，將改為抿石子設計。記者張裕珍／攝影
松鼠嬉戲溜索及親子溜索考量使用須有專人教導較為安全，目前規畫每周假日及父親節等特定節日的下午3點到8點開放排隊使用，平日不開放。記者張裕珍／攝影
松鼠嬉戲溜索及親子溜索考量使用須有專人教導較為安全，目前規畫每周假日及父親節等特定節日的下午3點到8點開放排隊使用，平日不開放。記者張裕珍／攝影
大有梯田生態公園超夯，但部分區域封園整理中。記者張裕珍／攝影
大有梯田生態公園超夯，但部分區域封園整理中。記者張裕珍／攝影
大有梯田生態公園景觀水道暫時封閉修復，將改為抿石子設計。記者張裕珍／攝影
大有梯田生態公園景觀水道暫時封閉修復，將改為抿石子設計。記者張裕珍／攝影

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