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桃園平鎮延平路取消停車格能改善交通？地方：要有配套

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
地方上反映如果增加車道取消收費停車格，會引發停車問題。記者鄭國樑／攝影
地方上反映如果增加車道取消收費停車格，會引發停車問題。記者鄭國樑／攝影

桃園市平鎮區延平路（台1線）近環南路段因為車流量大，公路總局根據實況和地方反映提出增加車道規畫，但是會取消約14個路邊收費停車格，引來不同聲音，認為只想增加車道卻沒有配套措施，會引發很難停車的的問題。

中壢工務段今天和桃園市政府交通局、地方民代和民眾到現場會勘，舒翠玲等多位議員助理都到場，黃敬平議員事後表示，要增加車道分散省道台一線車流可以理解，但不應該還沒提出相關配套措施，也沒協調出共識的情況下想做就做，取消路邊停車格不讓民眾停車很不合理。

一行人會勘後做成結論，延平路從環南路口至三本朵翼社區前，請交通局和地方溝通，研議目前的停車格是否保留，如果要保留，能否改成收費停車格提高停車流動率和使用率；三本朵翼社區往新光合纖道路兩側由現有2.5車道（含機車車道）增加為3個汽車車道。中壢工務段說，部分店家反映路邊不能停車會影響裝卸貨，這種情形考量以畫黃線方式方便貨車工作。

中壢工務段希望桃園市政府交通局和地方里長、民代溝通8月底前決定，會做為改善交通的依據。

公路總局中壢工務段和桃市府交通局、民代里長會勘延平路交通改善問題。記者鄭國樑／攝影
公路總局中壢工務段和桃市府交通局、民代里長會勘延平路交通改善問題。記者鄭國樑／攝影

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