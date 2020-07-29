海岸退縮國土嚴重流失 桃市府：以自然工法養灘

桃園市新屋區永安漁港北岸海岸線退縮嚴重，而觀音區觀塘海岸則有淤沙問題，海岸管理工程處今天表示，人工構造物是造成海岸漂沙不平衡最主要原因，未來會以自然工法人工養灘。

桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂表示，桃園市的海岸線長約46公里，但沿海堤防難擋海浪威力不斷破堤，在新屋區永安漁港北岸海岸線退縮約120多公尺尤其嚴重，不但道路遭侵蝕殘破不堪，沙灘及防風林甚至消失不見，原本在防風林內的碉堡也沉到海裡，只在退潮時才能看見。

葉斯桂說，但是在觀音區的觀塘海岸則是淤沙嚴重，以往海防部隊設置的舊瞭望台和雷達站等建築，因為遭海浪淘空而將要傾倒，但在大潭電廠蓋了進水口導流堤後，當地的海岸侵蝕現象轉為淤積，嚴重破壞生態，協會呼籲政府要正視海岸危機。

桃園市政府海岸管理工程處長林立昌表示，海岸的人工構造物是造成海岸漂沙不平衡最主要的原因，這樣的「突堤效應」造成有些地方的沙嚴重淤積清都清不完，但是其他地方的沙則是不停流失，掏空海岸及堤防。

林立昌指出，未來將透過海岸監測等方式，擬定海岸防護計畫，同時也會採取離岸式潛堤或地工砂腸袋等自然工法，阻斷海浪對海岸淘空的動能，藉此把沙留在海岸上進行人工養灘，而這些方式都比興建防波堤防止國土流失更有效。