影／石虎保育、路線爭議 通霄128縣道拓寬15公尺定案

苗栗縣政府工務處在立委陳超明協助下，將優先規畫128縣道二高通霄交流道到烏眉國中的1.3公里路段，上午縣府辦地方說明會徵詢民眾意見，多數與會人都贊同拓寬15公尺的方案，縣府將以此進行規畫，並向中央爭取經費辦理，估計工程需要1.9億元闢建，其中地方配合款為8197萬元。

苗栗縣128縣道是通霄鎮通往銅鑼鄉的要道，也是一高、二高的重要聯絡道路，早在10年前地方就爭取辦理拓寬，但因部分路段有石虎保育、路線變更爭議，全案辦理用地徵收時引發反彈而停擺，2016年內政部退回徵收計畫，陳超明2017年邀公路總局、內政部及通霄鎮公所協商，決議先爭取128線前段至烏眉國中路段的拓寬工程。

縣府工務處針對128線從二高通霄交流道到烏眉國中的路段規畫出12、15及 20公尺3種不同路寬的方案，上午在烏眉國中辦說明會聽取意見，其中12公尺路寬方案規畫雙向設置快、慢車道及側溝，經費包括中央補助及地方配合款共1.52億元；15公尺方案除了側溝、慢車道，快車道改為混合車道，中央並有 1公尺寬的綠帶，經費約1.9億元；20公尺方案為側溝加1.25公尺綠帶，並設置混合車道及快車道，但總經費高達2.52億元，縣府需籌措的地方配合款逾億元。

全案經在場里長、鎮民代表及里民表達意見，最後舉手表決，多數人都支持15公尺拓寬方案；此外，鎮民代表傅郁揚也針對128縣道重車往來增加的現象，建議應限制大型重車通行128線，縣府將轉報道安會報討論。