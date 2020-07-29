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影／石虎保育、路線爭議 通霄128縣道拓寬15公尺定案

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
128縣道通霄交流道至納骨塔路段的拓寬計畫因石虎保育、截彎取直路線爭議停擺多年。記者胡蓬生／攝影
128縣道通霄交流道至納骨塔路段的拓寬計畫因石虎保育、截彎取直路線爭議停擺多年。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府工務處在立委陳超明協助下，將優先規畫128縣道二高通霄交流道到烏眉國中的1.3公里路段，上午縣府辦地方說明會徵詢民眾意見，多數與會人都贊同拓寬15公尺的方案，縣府將以此進行規畫，並向中央爭取經費辦理，估計工程需要1.9億元闢建，其中地方配合款為8197萬元。

苗栗縣128縣道是通霄鎮通往銅鑼鄉的要道，也是一高、二高的重要聯絡道路，早在10年前地方就爭取辦理拓寬，但因部分路段有石虎保育、路線變更爭議，全案辦理用地徵收時引發反彈而停擺，2016年內政部退回徵收計畫，陳超明2017年邀公路總局、內政部及通霄鎮公所協商，決議先爭取128線前段至烏眉國中路段的拓寬工程。

縣府工務處針對128線從二高通霄交流道到烏眉國中的路段規畫出12、15及 20公尺3種不同路寬的方案，上午在烏眉國中辦說明會聽取意見，其中12公尺路寬方案規畫雙向設置快、慢車道及側溝，經費包括中央補助及地方配合款共1.52億元；15公尺方案除了側溝、慢車道，快車道改為混合車道，中央並有 1公尺寬的綠帶，經費約1.9億元；20公尺方案為側溝加1.25公尺綠帶，並設置混合車道及快車道，但總經費高達2.52億元，縣府需籌措的地方配合款逾億元。

全案經在場里長、鎮民代表及里民表達意見，最後舉手表決，多數人都支持15公尺拓寬方案；此外，鎮民代表傅郁揚也針對128縣道重車往來增加的現象，建議應限制大型重車通行128線，縣府將轉報道安會報討論。

工務處長古明弘表示，128線拓寬案推動多年，2007年就已辦理路線規畫公聽會，當時多數民眾反對烏眉社區原路拓寬，贊成改闢外環道，但後來在陳報用地徵收計畫時引發路線截彎取直、石虎保育等反對意見 ；目前決定優先辦理的路段已完成環境影響差異的評估，縣府將向中央爭取經費施設。

128縣道通霄交流道至納骨塔路段的拓寬計畫因石虎保育、截彎取直路線爭議停擺多年，縣府目前將優先辦理交流道至烏眉國中約1.3公里路段的拓寬。記者胡蓬生／攝影
128縣道通霄交流道至納骨塔路段的拓寬計畫因石虎保育、截彎取直路線爭議停擺多年，縣府目前將優先辦理交流道至烏眉國中約1.3公里路段的拓寬。記者胡蓬生／攝影

車道 陳超明 石虎

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