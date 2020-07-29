桃園遭登革熱、日本腦炎夾擊！確診全國最多 需加強防範

桃園登革熱及日本腦炎疫情來勢洶洶，目前登革熱確診9人、日本腦炎確診4人，全國總數最多。登革熱與日本腦炎雖然皆由病媒蚊傳播，但因蚊子品種不同使得防治方法也不同。

談及桃園過去並無出現如此多起登革熱確診案例，桃園市政府衛生局回應，去年和前年桃園各有出現一起本土登革惹案例，今年案例飆升原因是發生社區群聚感染，至於為何會發生群聚有非常多原因，如確診者有無及時發現、住家環境也有可能是原因之一。

登革熱與日本腦炎因病媒蚊種類不同，導致施行的防治方式也不同，衛生局指出，登革熱病媒蚊主要是白線斑蚊和埃及斑蚊；日本腦炎病媒蚊則為三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊。

衛生局解釋，登革熱目前無疫苗可打，病媒蚊於市區出沒，民眾頻繁行經地不適合使用誘蚊燈，採取與鄰里長聯手巡檢家戶及菜園，提醒民眾積水容器需加蓋，並和環保局合作到確診者家戶消毒，加強熱區100公尺內家戶消毒、400公尺內公共區域消、30戶無人住戶將開鎖清潔。

日本腦炎病媒蚊常於空曠處如稻田、鴿舍、豬圈等地出沒，由於農田無法清除積水處，因此使用誘蚊燈較為合適，建議民眾在病媒吸血高峰期，黃昏與黎明時段儘量別前往高風險地區。

預防日本腦炎可施打疫苗，衛生局表示，民眾在1歲3個月時可以施打疫苗，增加自身保護力，目前1歲3個月孩童的施打率高達9成，由於確診者多為4、50歲且於高風險地區工作的民眾，建議也可自費到醫療院所施打。