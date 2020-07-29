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新竹湖口公園預定地遭非法棄置垃圾 已清運上千噸廢棄物

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
近日開挖後更發現大樹底下1公尺都是垃圾。圖／湖口鄉公所提供
近日開挖後更發現大樹底下1公尺都是垃圾。圖／湖口鄉公所提供

新竹縣湖口鄉公所2015年2月向軍方爭取撥用12公頃閒置地，打造一處新的觀景休閒公園，卻意外挖出大量陳年廢棄物，工程被迫停擺，經由相關單位多次召開會議，向國防部爭取3.7億清運經費，清除工程今年5月開工，目前已清運出上千噸廢棄物，預計年底可全數清除完畢。

湖口鄉長林志華表示，原本向軍方撥用12公頃的閒置軍事用地，已爭取到農委會5000萬元補助，打算結合湖口老街、茶園和戰車特色，打造觀景休閒公園，未料首期施作水保工程時，竟挖出大量垃圾，導致觀景公園工程停滯。

林志華說，該塊土地位於波羅段，近日開挖後更發現大樹底下1公尺都是垃圾，讓他感到非常訝異，但因廢棄物約在30多年前即遭人陸續遭棄置，難以追償到行為人，此案經由立委林為洲居中協調，爭取到國防部編列3.7億預算，委託湖口鄉公所執行，龍裕營造有限公司得標，清運工程從今年5月開工。

廢棄物棄置面積範圍約為12公頃，估計營建廢棄物量為6.2萬立方公尺、一般事業廢棄物約為1.5萬噸，目前營建廢棄物已清運7123立方公尺、一般事業廢棄物已清運4380噸，期望年底能徹底清除。

林志華也說，棄置的廢棄物已經累積了數十年，土地早已受到汙染，目前該塊土地已經全面開挖，並依照廢棄物分類，會確保所有廢棄物均妥當處置，防範二次汙染，未來該塊土地也將開闢綠地，提供民眾休閒遊憩場所。

廢棄物棄置面積範圍約為12公頃，估計營建廢棄物量為6.2萬立方公尺、一般事業廢棄物約為1.5萬噸。圖／湖口鄉公所提供
廢棄物棄置面積範圍約為12公頃，估計營建廢棄物量為6.2萬立方公尺、一般事業廢棄物約為1.5萬噸。圖／湖口鄉公所提供
新竹縣湖口鄉公所2015年2月向軍方爭取撥用12公頃閒置地，打造觀景休閒公園，卻意外挖出大量陳年廢棄物。圖／湖口鄉公所提供
新竹縣湖口鄉公所2015年2月向軍方爭取撥用12公頃閒置地，打造觀景休閒公園，卻意外挖出大量陳年廢棄物。圖／湖口鄉公所提供

廢棄物 新竹

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