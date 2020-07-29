桃市新屋溪海口汙染嚴重 護藻礁潛水淨海清垃圾

桃園市觀新藻礁野生動物保護區的新屋溪出海口垃圾汙染嚴重，桃園市府海岸管理工程處長林立昌今天上午說，藻礁保護區附近新屋溪出海口垃圾多，該處號召環保潛水人員共20人潛水淨海，發現寶特瓶、保麗龍、漁網、塑膠等垃圾很多，水中能見度30公分，打撈清理不易，最後竟清出約92公斤垃圾量，令人吃驚。

新屋溪出海口位於觀新藻礁野生動物保護區核心區，為保護藻礁生態，林立昌率桃園環保潛水隊、岸巡及中大藍海環保潛水隊員下水，潛水員攜帶一個網袋下水尋找垃圾，水中能見度低，潛導員負責戒護安全，固定位置防範潛水人員失散，潛水員在新屋溪出海口水下撈出寶特瓶、輪胎、保麗龍、玻璃瓶、漁網、鋁罐、塑膠垃圾很多，由獨木舟隨同來回載運垃圾。

林立昌說，新屋溪汙染威脅觀新藻礁生態，主要是水質、垃圾汙染，為改善新屋溪汙染水質，環保局在新屋溪上游、台61線高架路附近，正在興建水質監測設施，增設垃圾攔載設施，2項工程預定8月底前完成， 由於新