手工水餃1顆只要2.2元 「夢想屋」義賣籌錢買交通車

1顆手工水餃只賣2.2元，這是真的！社團法人苗栗縣特殊教育關懷協會為突破募款困境，推出水餃義賣，很多民眾一開始半信半疑，吃過大讚物超所值，協會在苗栗市為公路512號的愛心二手商店「夢想屋」，1天要熱賣1000多顆，籌措購買交通車的經費。

一群熱心人士及家長組成特殊教育關懷協會，基於理念承接苗栗縣政府身心障礙者社區式日間照顧服務方案，開班提供18歲到64歲身障者，有休閒、生活學習的場域，也讓照顧家庭喘息，但因交通車老舊，維修費動輒上萬元，加上經濟不景氣，及疫情影響，捐款越來越少，協會陷入困境。

協會理事長李淑媛說，協會原有3輛交通車，都是企業捐贈的老車，修不勝修，還有幾次車子拋錨在荒郊野外的經驗，苗栗市長邱鎮軍一年多前協助連接社會資源，汰換1輛交通車，目前有1輛掛點必須換車，因此發想「天使手工水餃」義賣，也成了募款主力，有人專門從頭份市等外地來購買。

1顆水餃只賣2.2元，許多民眾一開始有懷疑，其實全部水餃都出自協會總幹事吳鳳美之手，她早上備料，下午包水餃，她說，協會有農場種蔬菜，現況募款困難，靠自己的力量包水餃義賣，高麗菜、韭菜、玉米粒、素食水餃，冷凍1包50顆裝都是110元，不算工錢薄利多銷。

「夢想屋」除販售愛心捐贈的二手物資、農產品等，兼具提供日間照顧服務方案學員實習的功能，值得一提是「夢想屋」大門還擺設「享食冰箱」，民眾或是店家將多餘食物、麵包等，加上時間標註後擺放在冰箱，有需求者可自行取用。