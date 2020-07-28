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桃園新富市場大樓竣工 鄭文燦：府團隊要加速後續工作

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
新富市場大樓採綠建築設計。圖／桃園市政府新聞處提供
新富市場大樓採綠建築設計。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市平鎮新富市場綜合大樓新建工程竣工，市長鄭文燦今天視察時表示，開發過程歷經多次調整，市府綜合各方意見決定以多元設施方式開發該市場用地，耗資約5億5200萬元，興建地下2層、地上5層的建築物，總樓地板面積約1萬6994平方公尺，設置市民活動、公托、社企育成3個中心與客家文創育成平台、超市和215個汽車停車位、173個機車停車位，月底完工後提供購物、停車、公共托育、文創育成、集會等使用，具有更優質的生活品質，也會是平鎮地區重要的地標。

鄭文燦也要求相關局處把握期程，3樓活動中心可以在下半年順利交由區公所進場裝修，3樓的公托中心由社會局負責，也能在下半年委外，明年提供50個公托名額；還有前兩次流標的超市及停車場，經發局要檢討標規早日營業，而社企育成中心也會在下半年進駐。此外，客家文創平台將保留客家文創商品及小農產品發展空間，希望未來可以配合超市開幕吸引人潮商機，推廣客家青年及小農將產品，讓更多人看見。

鄭文燦要求市府團隊加油完成交付的任務以及市民的期待，讓大家看見桃園的進步，並說未來在新市場用地開發上，市府會結合現代化市場及超市的概念，讓市場用地可以合理運用，發揮最大效益。

工務局長賴宇亭指出，新富市場綜合大樓導入綠建築設計概念，整體設計運用自然通風及自然光照，降低建築物耗能，融合周邊既有地景建築物，形塑建築景觀風格；停車場及車道動線採人車分道設計，考量行動不便者的需求，設立無障礙設施環境，友善呼應建築物與環境關係，塑造出真正屬於民眾的公共空間。

立法委員湯蕙禎、市議員舒翠玲、楊家俍、劉仁照、黃敬平、市府副秘書長何明光、青年局長顏蔚慈、工務局長賴宇亭、經發局長郭裕信、社會局長鄭貴華、新工處長曾清祥、客家局副局長戴興達、交通局副局長王旭斌、民政局副局長張世威、平鎮區長鄭錦文都到場。

鄭文燦對新富市場大樓多功能規畫寄予重望，要求團隊後續輔導進駐工作要符合民眾期望。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦對新富市場大樓多功能規畫寄予重望，要求團隊後續輔導進駐工作要符合民眾期望。圖／桃園市政府新聞處提供

鄭文燦

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