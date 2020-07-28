影／亞洲青年木雕研習營 今年擴大開辦「博士班」

苗栗縣推動木雕技藝薪傳而開辦的亞洲青年木雕研習營今天上午進行第一梯次學員的結業式，研習營前年首度開放外籍學員參與研習，今年卻因疫情影響沒有國外學員前來，不過研習營擴大辦理鑿花進階班，堪稱木雕營的「博士班」，另外創作班也將於8月初開課。

苗栗縣文化觀光局為傳承、創新木雕傳統技藝及文化，從2006年起在三義木雕博物館開辦木雕薪傳營，迄今已邁入第13屆，2018年研習營開放亞洲地區外籍學生一同參與學習，更名亞洲青年木雕研習營，期盼創造國際性交流共學平台、提升國內學員視野。

研習營去年、前年都吸引日本、大陸及東南亞地區的外籍學員來參與，但今年受疫情影響，國外學員無法來台參加今年的研習課程，主辦單位特別以「藝勤」為今年研習營定名， 除了取自「疫情」諧音，也希望不論木雕傳統技藝傳承、木雕藝術創新，學員都能持續勤奮地堅持理念、琢磨技藝。

研習營第一階段開辦的傳統木雕班、鑿花進階班預定7月底結束研習，20名學員上午在木雕館參加結業式，苗栗副縣長鄧桂菊、文化觀光局副局長王浩中及文化部文資局人員到場，勉勵學員在木雕藝術創作工作持續努力；始業式還安排由老師贈送學員一節甘蔗，象徵「蔗夥」節節高升、薪火相傳的儀式。

木雕館指出，傳統木雕班以往參加的學員幾乎都是來自木雕工藝家族的「木二代」，但近年來已有愈來愈多大學、研究所雕塑藝術的科班學生投入傳統木雕研習，以今年的鑿花進階班6名學員為例，都是大學藝術、雕塑學系的科班生，且已連續參加前2年的研習，希望深化傳統雕刻技藝的功力並應用於未來的創作。