影／全國優質東方美人茶評鑑賽 茶農韓順雄囊括前3大獎

全國優質東方美人茶評鑑比賽，日前在龍潭區農會揭曉評鑑結果，苗栗銅鑼茶農韓順雄囊獲特等、頭一、頭二等前3大獎，還有其他獎項成為全場最大贏家。

桃園市政府今天舉行「2020年全國優質東方美人茶評鑑比賽頒獎典禮」，鄭文燦表示，東方美人茶又稱膨風茶，栽植過程須具備高技術，且不能噴灑農藥，東方美人茶的茶葉經小綠葉蟬啃咬後，混和著天然茶香與果香，無論是冷泡或熱泡皆香氣四溢，深受消費者喜愛。

一舉拿下8項獎項的茶農韓順雄，107年也曾獲全國東方美人茶特等獎殊榮，從事茶葉種植已35年，家族更是具有三代種茶的悠遠歷史，種植東方美人茶已有15年時間。

韓順雄表示，苗栗銅鑼茶區發展東方美人茶較慢，茶區因近幾年有銅鑼科學園區開發，使得茶園面積縮小、耕作面積也減少，因此不少茶農轉往較精緻的茶種發展，才慢慢培養出優質的東方美人茶。

談及這次參賽成為最大贏家，韓順雄說，自己的技術被肯定，又把苗栗銅鑼茶區發揚光大，讓大家知道銅鑼茶區的東方美人茶非常優質，他十分開心。鄭文燦也稱讚，韓順雄家中世代都種茶，107年也有得到特等獎，這次拿下前3大獎相當厲害。