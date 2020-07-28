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鄧雨賢紀念音樂會 8月1日芎林音樂文化公園演出

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
鄧雨賢的外曾孫趙奕喬（右）與趙奕翔（左），以鋼琴與小提琴對彈詮釋鄧雨賢老師的作品。圖／縣府提供
鄧雨賢的外曾孫趙奕喬（右）與趙奕翔（左），以鋼琴與小提琴對彈詮釋鄧雨賢老師的作品。圖／縣府提供

新竹縣政府文化局每年夏季都會舉辦鄧雨賢紀念音樂會系列活動，今年則將在8月1、2日分別於芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園及文化局演藝廳舉行「夏夜三線情」音樂晚會，以紀念台灣民謠之父鄧雨賢為新竹留下珍貴的「芎林小調」音樂作品。

今天上午在縣長楊文科及客委會副主委鍾孔炤的見證下，啟動今年鄧雨賢紀念音樂會系列活動，8月1日晚上6點30分首場將在芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園舉行音樂晚會，8月2日下午2點30分則在文化局演藝廳演出。

縣長楊文科表示，芎林鄉與鄧雨賢先生密不可分，鄧雨賢在1942年所寫的樂曲「芎林小調」反映當時日治時空背景，刻畫出芎林的農村風光及飛鳳山美景，更譜有「姑娘十八一朵花」、「望春風」等樂曲成為日後經典的台灣民謠。

縣府文化局今年邀請到金嗓天王天后殷正洋、萬芳開唱，更有在地客家子弟黃子軒與山平快、竹友混聲合唱團、新竹交響管樂團及芎林國小合唱團的演出，藉由人聲、管樂互相穿插演繹鄧雨賢的作品。

客委會副主委鍾孔炤表示，今年是鄧雨賢紀念音樂會連續舉辦第19年，也正是客委會成立19年，鄧雨賢老師的知名作品「十八姑娘」、「望春風」等，其實也有客語填詞，只是傳唱度不高，也鼓勵大家也多唱客語版。

文化局長田昭容則說，8月2日在文化局演藝廳舉辦的「熹微黎明」音樂會將由簡雪豐老師領銜CPE鋼琴重奏團帶來精彩炫目8手聯彈，同時搭配鄧雨賢的外曾孫趙奕喬與趙奕翔以鋼琴與小提琴對彈，希望用最純粹的樂音詮釋鄧雨賢老師的作品；民眾可上新竹FUN表演網站（http://fun.hchcc.gov.tw）或臉書粉專「竹縣go藝思」查詢活動詳情。

竹縣文化局今年將在8月1、2日舉行鄧雨賢紀念音樂會系列活動，分別將在芎林音樂文化公園及文化局演藝廳演出。圖／縣府提供
竹縣文化局今年將在8月1、2日舉行鄧雨賢紀念音樂會系列活動，分別將在芎林音樂文化公園及文化局演藝廳演出。圖／縣府提供
簡雪豐、楊千儀、吳柏寬、徐榕笙（左至右）將在音樂會帶來八手聯彈。圖／縣府提供
簡雪豐、楊千儀、吳柏寬、徐榕笙（左至右）將在音樂會帶來八手聯彈。圖／縣府提供

文化局 新竹 音樂會

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