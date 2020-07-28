鄧雨賢紀念音樂會 8月1日芎林音樂文化公園演出

新竹縣政府文化局每年夏季都會舉辦鄧雨賢紀念音樂會系列活動，今年則將在8月1、2日分別於芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園及文化局演藝廳舉行「夏夜三線情」音樂晚會，以紀念台灣民謠之父鄧雨賢為新竹留下珍貴的「芎林小調」音樂作品。

今天上午在縣長楊文科及客委會副主委鍾孔炤的見證下，啟動今年鄧雨賢紀念音樂會系列活動，8月1日晚上6點30分首場將在芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園舉行音樂晚會，8月2日下午2點30分則在文化局演藝廳演出。

縣長楊文科表示，芎林鄉與鄧雨賢先生密不可分，鄧雨賢在1942年所寫的樂曲「芎林小調」反映當時日治時空背景，刻畫出芎林的農村風光及飛鳳山美景，更譜有「姑娘十八一朵花」、「望春風」等樂曲成為日後經典的台灣民謠。

縣府文化局今年邀請到金嗓天王天后殷正洋、萬芳開唱，更有在地客家子弟黃子軒與山平快、竹友混聲合唱團、新竹交響管樂團及芎林國小合唱團的演出，藉由人聲、管樂互相穿插演繹鄧雨賢的作品。

客委會副主委鍾孔炤表示，今年是鄧雨賢紀念音樂會連續舉辦第19年，也正是客委會成立19年，鄧雨賢老師的知名作品「十八姑娘」、「望春風」等，其實也有客語填詞，只是傳唱度不高，也鼓勵大家也多唱客語版。