影／桃園登革熱疫情擴大累計9人確診 今天再度快篩184人

桃園市昨天起針對風險區域進行登革熱快篩，目前登革熱確診人數已來到9例，桃園市長鄭文燦表示，前天已快篩64人、今天將再快篩184人，皆針對疫情熱區篩檢，如經評估後有必要就會擴大。

我國今年首例本土登革熱在桃園出現，從第二例起更爆發社區感染，鄭文燦說，前3案發生後已經交叉比對，並把熱區框定，選擇在桃園區長安里設置社區採檢站，前天第一波已快篩64人，今天第二波正在快篩184人，結果預計稍晚出爐，先進行快篩才不會增加醫療負擔。

鄭文燦解釋，前天快篩64人中，有8人呈陽性反應，將檢體送往醫院二度判讀後，只有4人確診，另外2人其餘未呈陽性反應的偽陰性，加上先前已有3例確診，目前桃園的登革熱確診人數來到9例，有些都是無症狀或輕症者。

衛生局陸續和環保局及里長等合作，針對確診個案住家擴大方圓100公尺的家戶進行噴藥及孳清，外圍環境擴大至400公尺。家戶消毒工作，有30多戶找不到人，無法執行消毒工作，鄭文燦指示，請派出所、里辦公室找鎖匠開門入內消毒，相信居民都能理解，去年中壢傳登革熱疫情也採取相當作法。

桃園區長安里里長陳俊亨表示，長安里的疫情熱區落在中正五街至愛一街，主要防治登革熱的方法還是要向里民宣導，尤其在下雨後會用廣播系統提醒里民，務必將積水容器清乾淨，目前有9組志工配合環境稽查大隊一起執行清掃、消毒工作。