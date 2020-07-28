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忠貞路重鋪不到兩年又挖遭投訴 苗縣府籲請多諒解
苗栗市光復路、忠貞路口汙水下道工程，向姓讀者投訴本報表示「氣炸了！」他質疑縣府違反苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例，道路翻修2年開挖，有泿費公帑之虞，且影響交通及店家做生意，政府推行「人本交通」，苗栗大破功。
縣府水利處回應，汙水下水道工程屬自治條例規定的「政策性國家重要建設工程」例外，並依工序及計畫施工，要求施工現場做好管理及交通維護工作，請民眾諒解。
向先生指出，7月27日下午行經光復路、忠貞路口，馬路又開挖，造成上、下班交通大亂，不方便也很危險，看了「氣炸」。自治條例明定翻修改善道路2年內不得挖掘，但照挖不誤，現場凌亂沒有妥善標示圍籬，尤其夜晚燈光昏暗易肇事，也造成附近店家生意受影響。
他說，縣府挖路補路不但沒有達到預期目標，反造成施工成本大幅增加，對交通真有助益嗎？已是擾民，他質疑還有多少沒被發現「錢抗挖路」路段，恐怕只是冰山一角。
水利處表示，忠貞路段去年2月完成刨封，光復路則逾二年，另自治條例雖規定新築、拓寬或翻修改善工程完成後2年內，不得再行挖掘，但政策性國家重要建設工程，不在此限，汙水下水道建設經費龐大，仰賴中央經費挹注，並與市公所保持橫向聯繫，降低重複刨鋪。
水利處指出，汙水下水道工序依次為主幹管、次幹管、巷道連接管及用戶接管施作，期間並配合管線配合遷移，主、次幹管今年初完成，目前主要進行巷道連接管及用戶接管工程，3個標案分別預計今年及2022年完工，交通及現場管理部分，縣府將要求施工及監造單位，依相關計畫書確實執行。
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