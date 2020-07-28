快訊

雨彈升級！18縣市豪雨大雨特報 嘉義達豪雨等級

我增5境外移入新冠肺炎 4例來自菲律賓、1例香港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

忠貞路重鋪不到兩年又挖遭投訴 苗縣府籲請多諒解

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市光復路在忠貞路口汙水下道工程，遭質疑不到2年開挖，影響交通及附近店家做生意。記者范榮達／攝影
苗栗市光復路在忠貞路口汙水下道工程，遭質疑不到2年開挖，影響交通及附近店家做生意。記者范榮達／攝影

苗栗市光復路、忠貞路口汙水下道工程，向姓讀者投訴本報表示「氣炸了！」他質疑縣府違反苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例，道路翻修2年開挖，有泿費公帑之虞，且影響交通及店家做生意，政府推行「人本交通」，苗栗大破功。

縣府水利處回應，汙水下水道工程屬自治條例規定的「政策性國家重要建設工程」例外，並依工序及計畫施工，要求施工現場做好管理及交通維護工作，請民眾諒解。

向先生指出，7月27日下午行經光復路、忠貞路口，馬路又開挖，造成上、下班交通大亂，不方便也很危險，看了「氣炸」。自治條例明定翻修改善道路2年內不得挖掘，但照挖不誤，現場凌亂沒有妥善標示圍籬，尤其夜晚燈光昏暗易肇事，也造成附近店家生意受影響。

他說，縣府挖路補路不但沒有達到預期目標，反造成施工成本大幅增加，對交通真有助益嗎？已是擾民，他質疑還有多少沒被發現「錢抗挖路」路段，恐怕只是冰山一角。

水利處表示，忠貞路段去年2月完成刨封，光復路則逾二年，另自治條例雖規定新築、拓寬或翻修改善工程完成後2年內，不得再行挖掘，但政策性國家重要建設工程，不在此限，汙水下水道建設經費龐大，仰賴中央經費挹注，並與市公所保持橫向聯繫，降低重複刨鋪。

水利處指出，汙水下水道工序依次為主幹管、次幹管、巷道連接管及用戶接管施作，期間並配合管線配合遷移，主、次幹管今年初完成，目前主要進行巷道連接管及用戶接管工程，3個標案分別預計今年及2022年完工，交通及現場管理部分，縣府將要求施工及監造單位，依相關計畫書確實執行。

苗栗市光復路在忠貞路口汙水下道工程，遭質疑不到2年開挖，影響交通及附近店家做生意。記者范榮達／攝影
苗栗市光復路在忠貞路口汙水下道工程，遭質疑不到2年開挖，影響交通及附近店家做生意。記者范榮達／攝影

苗栗縣

延伸閱讀

衛武營變更設計案判賠建築師逾1億 文化部將提上訴

施工交維缺失開罰不怕？ 侯友宜：列黑名單不讓招標

雲林漁船、風電工作船 海上對峙

衛武營變更設計 文化部判多付近1.3億

相關新聞

忠貞路重鋪不到兩年又挖遭投訴 苗縣府籲請多諒解

苗栗市光復路、忠貞路口汙水下道工程，向姓讀者投訴本報表示「氣炸了！」他質疑縣府違反苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例，道路翻...

竹縣結合義民祭推客語教學 縣長楊文科親自當老師

為持續推廣客語以及客家產業，新竹縣政府結合9月登場的義民祭，規畫客語教學節目，由縣長楊文科與金鐘主持人徐子雁共同錄製「文...

竹市那魯灣文化聚落開工 將打造觀景塔、大廣場

位於香山區海山漁港附近，西台灣唯一阿美族為主的那魯灣聚落，今天正式啟動新竹市文化聚落新建工程，預計打造一個半開放式的海岸...

竹北光明商圈消費滿200元 有機會將iPhone 11帶回家

新竹縣竹北市的光明商圈餐廳林立，為了行銷商圈，竹北市公所、代表會去年編列預算，舉辦消費滿額可抽獎活動，自8月1日起到「特...

竹縣積極推動資源回收 獲環保署金質獎肯定

行政院環境保護署日前公布各縣市資源回收績效，新竹縣表現優異，去年回收率達56.78%，高於環保署訂定的目標56%，也比2...

風雲社團／迅雷救援協會 救災戰力強

桃園市迅雷救援協會成軍13年，以人員專業、設備精良聞名，參與過國內無數場大型救災行動，桃園轄內若有災害救難事故，只要一接...

竹市調高安置費 盼招募更多寄養家庭

新竹市1歲半的安置兒童小庭（化名），因燒燙傷導致身心受創、缺乏安全感，寄養媽媽耐心照顧才讓他重展笑顏，市府調高安置費用，...

竹縣復康巴士輕旅行 身障者快樂出遊

新竹縣政府首次舉辦復康巴士一日遊，邀久未外出遊玩的身障者暢遊北埔老街、體驗客家文化、品嘗美食，希望讓身障者增加社會參與。

徐耀昌賣衛生紙 6大箱秒殺

苗栗縣長徐耀昌昨天為縣內唯一的庇護工場直播賣衛生紙，6大箱秒殺，他肯定弱勢幫忙弱勢，籲請民眾多關懷支持庇護工場，讓員工有...

桃園夜市券加碼 改網路抽籤獲讚

桃園夜市券廣受歡迎、桃園市府加碼要再發4萬4千份，經發局表示，經四大夜市管委會回報，目前攤商及民眾反映佳，原採排隊領取，...

桃園童話市集未經申請遭停業 業者有意補件復業

桃園市桃園區一家童話市集夜市，才剛試營運就發生海盜船鐵器掉落驚魂事件，由於該夜市未經申請，桃園市政府立即勒令停業，童話市...

桃園夜市券第二波加碼改網路抽籤 民眾讚終於不用排隊

桃園夜市券廣受民眾歡迎、桃園市政府加碼要再發放4萬4千份，經發局表示，經四大夜市管委會回報，目前攤商及民眾反應佳評如潮，...

熱門新聞

最強「蔣公分身」李登科驚傳辭世 享耆壽92歲

基隆輕軌完工台鐵不進基隆 謝國樑聲明：嚴重影響通勤

溪頭假日人太多 台大公告漲停車費及取消軍警公教優惠

漁網不見了！雲林風電工程船和漁船海上對峙 海巡艇戒備

生人迴避！睽違24年 彰邑城隍要暗訪出巡了

桃園夜市券第二波加碼改網路抽籤 民眾讚終於不用排隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。