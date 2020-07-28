忠貞路重鋪不到兩年又挖遭投訴 苗縣府籲請多諒解

苗栗市光復路、忠貞路口汙水下道工程，向姓讀者投訴本報表示「氣炸了！」他質疑縣府違反苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例，道路翻修2年開挖，有泿費公帑之虞，且影響交通及店家做生意，政府推行「人本交通」，苗栗大破功。

縣府水利處回應，汙水下水道工程屬自治條例規定的「政策性國家重要建設工程」例外，並依工序及計畫施工，要求施工現場做好管理及交通維護工作，請民眾諒解。

向先生指出，7月27日下午行經光復路、忠貞路口，馬路又開挖，造成上、下班交通大亂，不方便也很危險，看了「氣炸」。自治條例明定翻修改善道路2年內不得挖掘，但照挖不誤，現場凌亂沒有妥善標示圍籬，尤其夜晚燈光昏暗易肇事，也造成附近店家生意受影響。

他說，縣府挖路補路不但沒有達到預期目標，反造成施工成本大幅增加，對交通真有助益嗎？已是擾民，他質疑還有多少沒被發現「錢抗挖路」路段，恐怕只是冰山一角。

水利處表示，忠貞路段去年2月完成刨封，光復路則逾二年，另自治條例雖規定新築、拓寬或翻修改善工程完成後2年內，不得再行挖掘，但政策性國家重要建設工程，不在此限，汙水下水道建設經費龐大，仰賴中央經費挹注，並與市公所保持橫向聯繫，降低重複刨鋪。