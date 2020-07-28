竹市那魯灣文化聚落開工 將打造觀景塔、大廣場

位於香山區海山漁港附近，西台灣唯一阿美族為主的那魯灣聚落，今天正式啟動新竹市文化聚落新建工程，預計打造一個半開放式的海岸文化聚落，包括部落集會場所、部落觀景塔、戶外大溜滑梯、圓形廣場等原民文化設施，預計在明年底完工。

市府民政處指出，那魯灣聚落為台灣西部海岸唯一的靠岸阿美族部落，這次聚落新建工程的建築設計將導入原住民文化，除塑造部落景觀塔及室外大溜滑梯，也特別設計半戶外廊道空間，居民、遊客都能使用，觀景塔預計將成俯瞰17公里美景的制高點，半戶外空間的聚會場所未來也預計規畫假日攤位及文創市集，成為17公里觀光海岸線上的新打卡景點。

民政處說，那魯灣聚落鄰近海山漁港、賞蟹步道、港南運河公園、南港賞鳥區等知名旅遊景點，這次工程兼顧社區需求、觀光功能，為17公里觀光海岸線再添一好去處，也盼為部落迎來人潮及商機。

目前設籍於新竹市的原住民人口超過4千人，林智堅上任3年多來積極爭取原住民權益與福利，包括原住民學生學用費從1000元提高至1500元、跟勞動部合作培養原民朋友第二專長，第三則是提升那魯灣聚落整體環境規劃，希望讓原住民族人過好生活。

市府今舉辦記者會，副市長沈慧虹說，市府積極替原民爭取福利，首先解決那魯灣部落排水問題，去年那魯灣公園廣場綠美化完工，今年開始興建文化聚落。