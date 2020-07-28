快訊

雨彈來了！18縣市大雨特報 三縣市19區防大雷雨

新竹排第一！全台薪資第二高城市 竟打趴六都

竹北光明商圈消費滿200元 有機會將iPhone 11帶回家

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣竹北市的光明商圈餐廳林立，為了行銷商圈，竹北市公所舉辦消費滿額可抽獎活動。記者陳斯穎／攝影
新竹縣竹北市的光明商圈餐廳林立，為了行銷商圈，竹北市公所舉辦消費滿額可抽獎活動。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北市的光明商圈餐廳林立，為了行銷商圈，竹北市公所、代表會去年編列預算，舉辦消費滿額可抽獎活動，自8月1日起到「特約限定｣的店家消費滿200元，就有機會獲得50元消費抽獎券，抽iPhone 11、液晶螢幕等多項獎品，歡迎民眾來竹北品美食享好康，一起提振後疫情時代的店家生意。

竹北市長何淦銘表示，今年因新冠肺炎疫情，使商圈生意大受影響，為鼓勵消費者多到商圈消費，竹北市公所舉辦消費抽獎活動，自8月1日起至9月15日，在「特約限定｣的店家消費滿200元，就有機會獲得50元消費抽獎券，可參與第一波抽獎，預計抽出10個獎品，下次消費還可直接折抵50元。

第2波滿額抽好康活動則自9月16日至10月18日，同樣也會抽出10個獎品，在店家消費滿100元，可獲得一組抽獎序號，上網登錄即有機會把獎品帶回家。獎項包含iPhone 11、50吋液晶螢幕、美型微波爐、氣泡水機、LED智慧檯燈等20項。

光明商圈參與行銷活動店家包含小范碳烤海鮮、烘供蒸正好、七四甜創、我家牛排、16區壽司、靖媽廚房、艾立精緻糕點、谷香名家、橙家新日本料理、禾壽司、齊味麻辣鴛鴦鍋、武士山、獨角鮮精緻小火鍋、樂陽食堂、御食堂和風炭燒、酒肴隱食堂、蝸牛鍋物等25家光明商圈店。

北市 疫情 壽司

延伸閱讀

受惠雙利多 法人估鴻海第4季業績衝新高

蘋果開始在印度境內組裝生產iPhone 11 降低對中國產線依賴

和碩Q2 EPS 估逾1元

大陸第2季iPhone銷售增32% 小米跌35%　

相關新聞

竹北光明商圈消費滿200元 有機會將iPhone 11帶回家

新竹縣竹北市的光明商圈餐廳林立，為了行銷商圈，竹北市公所、代表會去年編列預算，舉辦消費滿額可抽獎活動，自8月1日起到「特...

竹縣積極推動資源回收 獲環保署金質獎肯定

行政院環境保護署日前公布各縣市資源回收績效，新竹縣表現優異，去年回收率達56.78%，高於環保署訂定的目標56%，也比2...

風雲社團／迅雷救援協會 救災戰力強

桃園市迅雷救援協會成軍13年，以人員專業、設備精良聞名，參與過國內無數場大型救災行動，桃園轄內若有災害救難事故，只要一接...

竹市調高安置費 盼招募更多寄養家庭

新竹市1歲半的安置兒童小庭（化名），因燒燙傷導致身心受創、缺乏安全感，寄養媽媽耐心照顧才讓他重展笑顏，市府調高安置費用，...

竹縣復康巴士輕旅行 身障者快樂出遊

新竹縣政府首次舉辦復康巴士一日遊，邀久未外出遊玩的身障者暢遊北埔老街、體驗客家文化、品嘗美食，希望讓身障者增加社會參與。

徐耀昌賣衛生紙 6大箱秒殺

苗栗縣長徐耀昌昨天為縣內唯一的庇護工場直播賣衛生紙，6大箱秒殺，他肯定弱勢幫忙弱勢，籲請民眾多關懷支持庇護工場，讓員工有...

桃園夜市券加碼 改網路抽籤獲讚

桃園夜市券廣受歡迎、桃園市府加碼要再發4萬4千份，經發局表示，經四大夜市管委會回報，目前攤商及民眾反映佳，原採排隊領取，...

桃園童話市集未經申請遭停業 業者有意補件復業

桃園市桃園區一家童話市集夜市，才剛試營運就發生海盜船鐵器掉落驚魂事件，由於該夜市未經申請，桃園市政府立即勒令停業，童話市...

桃園夜市券第二波加碼改網路抽籤 民眾讚終於不用排隊

桃園夜市券廣受民眾歡迎、桃園市政府加碼要再發放4萬4千份，經發局表示，經四大夜市管委會回報，目前攤商及民眾反應佳評如潮，...

首任家畜所長林廷瑞通報第一例口蹄疫 獲竹縣模範父親

高齡85歲的林廷瑞今年榮獲新竹縣模範父親，他是新竹縣首任家畜疾病防治所長，台灣1997年爆發豬口蹄疫，第1件通報案例即是...

桃園警青春神探體驗營 學員戴新款「酒駕眼鏡」頭暈目眩

桃園市平鎮警分局利用暑假，今天舉辦「小小波麗士偵探體驗營」，分局長李建民帶著參加的青少年、小學生體驗CSI採證遊戲，以及...

中醫大新竹附醫辦父親節健康園遊會 推7免費檢測

為慶祝即將到來的父親節，中國醫藥大學新竹附設醫院將在8月6日上午9點至12點，舉辦守護爸爸健康園遊會活動，當天活動將擺設...

熱門新聞

最強「蔣公分身」李登科驚傳辭世 享耆壽92歲

溪頭假日人太多 台大公告漲停車費及取消軍警公教優惠

基隆輕軌完工台鐵不進基隆 謝國樑聲明：嚴重影響通勤

漁網不見了！雲林風電工程船和漁船海上對峙 海巡艇戒備

桃園夜市券第二波加碼改網路抽籤 民眾讚終於不用排隊

生人迴避！睽違24年 彰邑城隍要暗訪出巡了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。