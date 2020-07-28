竹北光明商圈消費滿200元 有機會將iPhone 11帶回家

新竹縣竹北市的光明商圈餐廳林立，為了行銷商圈，竹北市公所、代表會去年編列預算，舉辦消費滿額可抽獎活動，自8月1日起到「特約限定｣的店家消費滿200元，就有機會獲得50元消費抽獎券，抽iPhone 11、液晶螢幕等多項獎品，歡迎民眾來竹北品美食享好康，一起提振後疫情時代的店家生意。

竹北市長何淦銘表示，今年因新冠肺炎疫情，使商圈生意大受影響，為鼓勵消費者多到商圈消費，竹北市公所舉辦消費抽獎活動，自8月1日起至9月15日，在「特約限定｣的店家消費滿200元，就有機會獲得50元消費抽獎券，可參與第一波抽獎，預計抽出10個獎品，下次消費還可直接折抵50元。

第2波滿額抽好康活動則自9月16日至10月18日，同樣也會抽出10個獎品，在店家消費滿100元，可獲得一組抽獎序號，上網登錄即有機會把獎品帶回家。獎項包含iPhone 11、50吋液晶螢幕、美型微波爐、氣泡水機、LED智慧檯燈等20項。

光明商圈參與行銷活動店家包含小范碳烤海鮮、烘供蒸正好、七四甜創、我家牛排、16區壽司、靖媽廚房、艾立精緻糕點、谷香名家、橙家新日本料理、禾壽司、齊味麻辣鴛鴦鍋、武士山、獨角鮮精緻小火鍋、樂陽食堂、御食堂和風炭燒、酒肴隱食堂、蝸牛鍋物等25家光明商圈店。