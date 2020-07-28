竹縣積極推動資源回收 獲環保署金質獎肯定

行政院環境保護署日前公布各縣市資源回收績效，新竹縣表現優異，去年回收率達56.78%，高於環保署訂定的目標56%，也比2017年提升0.9%，榮獲最高評等「金質獎」。關西鎮、五峰鄉、橫山鄉及寶山鄉也得到竹縣「108年度加強推動辦理資源回收績效」鄉鎮市特優獎，獲獎牌及獎勵金各20萬元。

縣長楊文科表示，感謝新竹縣民共同努力，積極配合縣府資源回收相關政策，。新竹縣資源回收率由2014年的42.81%提升至2019年的56.78%，顯示新竹縣在資源回收上的努力與進步，且在資源回收業務上有多項創新作為，在同組縣市中脫穎而出，獲得評審委員的肯定。

新竹縣去年資源回收創新亮點相當多，除與回收業持續合作辦理「個體戶回娘家活動」，以關懷資源回收個體業者、動員村里力量設置「城市蜂收站」，提供居民便利回收服務，變賣所得也直接回饋村里。

針對竹縣山區露營區多，也強化露營區分類標示牌，及辦理「94要露營，露營回收趣」提升露營區回收量，並加強偏鄉雜貨店資源回收設施，命名為「瓶罐鋁宿」，提供遊客多元回收管道；針對海邊遊憩景點，則在新豐鄉紅毛港設立行動回收站，遊客撿拾河海岸回收物及垃圾兌換宣導品，共同維護海洋環境。

各鄉鎮也積極推動資源回收工作，關西鎮打造村里資收站，由里長號召里民齊力回收，做環保的同時，又可將變賣所得充實里內基金；五峰鄉則結合當地原住民特色，以彩繪藝術及資源回收物美化清潔隊及觀光景點；橫山鄉推動垃圾減量成效良好，較2014年基準年減量達39%。