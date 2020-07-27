快訊

泳池大人掐小孩？ 大人警官否認：男童水槍噴兒女眼睛

李眉蓁論文抄襲案 教育部怒了：大學不查處、扣招生名額

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園童話市集未經申請遭停業 業者有意補件復業

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園童話市集夜市才剛試營運就發生海盜船鐵器掉落驚魂事件，由於該夜市未經申請，桃園市政府立即勒令停業，業者仍持續進行補件作業中。記者陳夢茹／攝影
桃園童話市集夜市才剛試營運就發生海盜船鐵器掉落驚魂事件，由於該夜市未經申請，桃園市政府立即勒令停業，業者仍持續進行補件作業中。記者陳夢茹／攝影

桃園市桃園區一家童話市集夜市，才剛試營運就發生海盜船鐵器掉落驚魂事件，由於該夜市未經申請，桃園市政府立即勒令停業，童話市集業者表示，攤販集中區的補件作業正持續進行中，如恢復營業將會於臉書粉專上公布。

一名網友帶孩子到童話市集遊玩，沒想到在乘坐海盜船遊具時，上方竟有一大個鐵器重摔在地，所幸沒有傷到孩子及路人，影片引起不少網友痛批業者無良、要求市府儘速處理，桃市府得知狀況後下令馬上停業並徹查違規事項。

經發局表示，童話市集未取得「桃園市攤販集中區管理自治條例」設置許可，是違法營業，除勒令停業外，依管理自治條例開罰5到10萬元。

攤販集中區申請補件部分，經發局市場管理科長賴雅雯指出，截至24日業者仍未辦理；業者表示，一直都在進行補件作業，一旦復業會在臉書公告，夜市是否還會設置大型遊具仍待討論，另外，已繳交租金的攤商，停業期間皆已全數退款。

賴雅雯說，該市集目前仍處於停業狀態，攤台及大型遊戲器材均已撤離，7月20日已邀集建管處、都發局、交通局、水務局、環保局、衛生局及消保官等單位到現場稽查，後續若業者違反相關單位權管法令，各機關將依法逕處。

夜市 衛生局

延伸閱讀

桃園夜市券第二波加碼改網路抽籤 民眾讚終於不用排隊

香港重災區／飲食業生意跌七成 「水電煤都付不起」

查防疫違規！紐約酒吧2天逾百次 違規3次就停業

六都統籌分配款 桃園拿最少 鄭文燦：6年差台北1千多億

相關新聞

桃園童話市集未經申請遭停業 業者有意補件復業

桃園市桃園區一家童話市集夜市，才剛試營運就發生海盜船鐵器掉落驚魂事件，由於該夜市未經申請，桃園市政府立即勒令停業，童話市...

桃園夜市券第二波加碼改網路抽籤 民眾讚終於不用排隊

桃園夜市券廣受民眾歡迎、桃園市政府加碼要再發放4萬4千份，經發局表示，經四大夜市管委會回報，目前攤商及民眾反應佳評如潮，...

首任家畜所長林廷瑞通報第一例口蹄疫 獲竹縣模範父親

高齡85歲的林廷瑞今年榮獲新竹縣模範父親，他是新竹縣首任家畜疾病防治所長，台灣1997年爆發豬口蹄疫，第1件通報案例即是...

桃園警青春神探體驗營 學員戴新款「酒駕眼鏡」頭暈目眩

桃園市平鎮警分局利用暑假，今天舉辦「小小波麗士偵探體驗營」，分局長李建民帶著參加的青少年、小學生體驗CSI採證遊戲，以及...

中醫大新竹附醫辦父親節健康園遊會 推7免費檢測

為慶祝即將到來的父親節，中國醫藥大學新竹附設醫院將在8月6日上午9點至12點，舉辦守護爸爸健康園遊會活動，當天活動將擺設...

桃園抽檢94件飲冰品和涼麵 4件衛生不合格

夏季高溫，民眾常食用清涼將火的食物、飲品，為維護食品的衛生安全，桃園市政府衛生局抽查轄內94件涼麵、飲冰品、食用冰塊、花...

為安置兒尋找人生避風港 竹市招募寄養家庭

寄養家庭是許多孩子面臨人生巨變時的避風港，新竹市一名1歲半的安置兒童小庭（化名），年紀小就因燒燙傷導致身心受創、缺乏安全...

植保無人機正萌芽 協會主席：應與空拍機分開管理

近年農民以植保無人機施灑藥劑取代人工噴藥的狀況愈來愈普遍，交通部民航局於3月底正式實施民用航空法「遙控無人機專章」，規範...

瀕絕國蝶很挑食 新竹林管處為牠復育台灣檫樹

第一級保育類瀕臨絕種台灣寬尾鳳蝶幼蟲食草台灣檫樹，面臨樹林老化消失的危機，農委會林務局新竹林區管理處復育3年有成，120...

防倒廢棄物 桃園增4海洋巡護隊

桃園市海岸線長達46公里，擁有豐富資產和4大亮點，由於部分海岸過去曾遭濫倒廢棄物，今年新增4支海岸巡護隊，將守護家園、確...

食當地，挺在地 「山守現」進駐頭份

農委會水保局台中分局創立「山守現」農村產業共同品牌，與頭份市尚順廣場「福氣安康共享廚房」結盟門市昨天開幕，集結農特產品、...

鄉親鄉情／旅美舞蹈家季綾 客廳當舞台授課

全球受肺炎疫情影響，藝文界也重創，桃園旅美舞蹈家季綾曾獲得紐約貝西獎傑出表演者，還是美國瑪莎葛蘭姆舞團首席舞者，這次特地...

熱門新聞

找到小慧了！慢飛天使搭錯車走失2天 晚間被尋獲

最強「蔣公分身」李登科驚傳辭世 享耆壽92歲

「農藥灑在我頭上」餵母乳媽媽遭無人機噴藥超崩潰

台2線自來水管汰換施工 瑞芳、基隆2萬多戶停水23小時

溪頭假日人太多 台大公告漲停車費及取消軍警公教優惠

「國家隊」規畫建東湖社宅 居民強烈反彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。