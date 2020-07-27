桃園童話市集未經申請遭停業 業者有意補件復業

桃園市桃園區一家童話市集夜市，才剛試營運就發生海盜船鐵器掉落驚魂事件，由於該夜市未經申請，桃園市政府立即勒令停業，童話市集業者表示，攤販集中區的補件作業正持續進行中，如恢復營業將會於臉書粉專上公布。

一名網友帶孩子到童話市集遊玩，沒想到在乘坐海盜船遊具時，上方竟有一大個鐵器重摔在地，所幸沒有傷到孩子及路人，影片引起不少網友痛批業者無良、要求市府儘速處理，桃市府得知狀況後下令馬上停業並徹查違規事項。

經發局表示，童話市集未取得「桃園市攤販集中區管理自治條例」設置許可，是違法營業，除勒令停業外，依管理自治條例開罰5到10萬元。

攤販集中區申請補件部分，經發局市場管理科長賴雅雯指出，截至24日業者仍未辦理；業者表示，一直都在進行補件作業，一旦復業會在臉書公告，夜市是否還會設置大型遊具仍待討論，另外，已繳交租金的攤商，停業期間皆已全數退款。

賴雅雯說，該市集目前仍處於停業狀態，攤台及大型遊戲器材均已撤離，7月20日已邀集建管處、都發局、交通局、水務局、環保局、衛生局及消保官等單位到現場稽查，後續若業者違反相關單位權管法令，各機關將依法逕處。