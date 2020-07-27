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桃園夜市券第二波加碼改網路抽籤 民眾讚終於不用排隊

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園夜市券原採取排隊領取，吸引大批民眾1、2點就去排，加碼的4萬4千份將於8月中改採網路登記抽籤。圖／經發局提供
桃園夜市券原採取排隊領取，吸引大批民眾1、2點就去排，加碼的4萬4千份將於8月中改採網路登記抽籤。圖／經發局提供

桃園夜市券廣受民眾歡迎、桃園市政府加碼要再發放4萬4千份，經發局表示，經四大夜市管委會回報，目前攤商及民眾反應佳評如潮，原採排隊領取，8月中將改為線上登錄抽籤，減少民眾的負擔。

桃園夜市券活動讓民眾可到桃園觀光、中壢觀光、龍潭觀光與八德興仁花園4大夜市，憑身分證與200元三倍券兌換1份桃園夜市券，每份有8張面額50元夜市券，每個夜市一天只限量150份，總計6千份已在昨天全數兌換完畢。

經發局市場科長賴雅雯說，據桃園4大夜市管委會回報，桃園觀光夜市營運狀況成長2成，龍潭觀光夜市湧入大批人潮，生意好一倍，整體來說皆有達到帶動人潮及錢潮的效果，預計7月31日進行第一波兌換現金給管委會，屆時就能看到具體成效。

賴雅雯指出，4大夜市的夜市券先前採排隊領取，統一晚上6點50分發放號碼牌，不過有民眾1、2點就去排，民眾參與相當踴躍，但也衍出生插隊、口氣不好等狀況連連。

為避免排隊問題眾多，加上最近天氣炎熱，預計8月中改為網站登記抽籤的方式，將抽出4萬4千個名額，讓民眾不用再排隊就能有吃有喝。黃姓民眾表示，之前想領取卻看到夜市券大排長龍，雖然很想領但還是打退堂鼓，改為網路抽籤的方式較為方便，也會增加大家的參加意願。

市議員呂林小鳳表示，政府不發現金是怕民眾不消費，用200元的三倍券就能換得400元的夜市券，消費成效非常好，轄內的八德興仁花園夜市在營業日時，每個攤位都大排長龍，人潮相當可觀。另外，她還說，八德市場及大湳市場也有不少攤商收三倍券，目前並無聽到有攤商不收受的狀況。

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