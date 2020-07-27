首任家畜所長林廷瑞通報第一例口蹄疫 獲竹縣模範父親

高齡85歲的林廷瑞今年榮獲新竹縣模範父親，他是新竹縣首任家畜疾病防治所長，台灣1997年爆發豬口蹄疫，第1件通報案例即是他發現，他表示，看到台灣歷經22年努力，終於成為口蹄疫非疫區，內心十分感動。

父親節前夕，新竹縣長楊文科今天下午偕夫人甘秀美，向今年榮獲新竹縣模範父親的林廷瑞、張鴻建及吳上淵祝賀，頒發「明倫教孝」木匾，並致贈東元健康氣炸鍋、香園教養院有機百草雞蛋、琉璃獎座與膳魔師不鏽鋼保鮮盒禮品，祝福父親們快樂與健康。

林廷瑞擔任公務46年，當年台灣爆發口蹄疫，第一件通報案例即是他發現，當機立斷以縣防治所提出，將豬病體送往台灣省家畜衛生試驗所檢驗確診，此外，他也對於環境衛生維持不遺餘力，新竹縣動物保護協會便是由他發起成立，藉由民間力量協助政府推動防治工作，愛心志工對流浪動物服務。

林廷瑞表示，先前從報紙上看到台灣正式成為口蹄疫非疫區，台灣豬肉終於能重返國際，他相當感動，而他現在也仍在動保協會協助照顧流浪動物，幫忙清潔、洗澡、預防針等工作。

家住新豐74歲的張鴻建自行創業製造絲綢布買賣，在湖口工業區內開設絲綢布工廠，曾是台灣最大綢布生產工廠之一，後接任社區總幹事等職務，配合政府和李寶隆前理事長共同推動「福利化社區」，帶領社區志工參與各項活動及地方與中央的評鑑，其考核、比賽屢獲佳績，成立社區照顧關懷據點盡心盡力，現已成為長照巷弄C據點，可說是村內老人家活動、學習、交誼的好地方，張鴻建年紀雖大，現在也還是快樂的志工。