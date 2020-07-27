當阿昌碰到阿昌庇護工場 徐耀昌3分鐘完售6大箱愛心衛生紙

苗栗縣唯一庇護工場阿昌清潔庇護工場，縣長徐耀昌今天直播協助銷售代工包裝衛生紙，網友回響相當熱烈，6大箱衛生紙不到3分鐘完售，徐耀昌並呼籲社會多多關懷支持庇護工場，讓工場員工有工作做，能養活自己！

阿昌清潔庇護工場4年前成立，目前有6名身障員工，承接清潔工作，也包裝衛生紙鋪貨到中油公司加油站「加油加愛心」供兌換，盈餘挹注訓練，每賣出1包也提供1元到「用愛找回尊嚴」計畫，幫忙獨居老人打掃環境，徐耀昌今天由縣議員湯維岳、余文忠陪同，到阿昌庇護工場直播「弱勢服務弱勢，讓弱勢不再」。

徐耀昌、湯維岳、余文忠體驗包裝衛生紙，也為員工加油打氣，介紹庇護工場及產品，徐耀昌並當場協助銷售衛生紙，1大箱加運費700元，3分鐘內完售，徐耀昌表示，庇護工場提供身障弱埶有自食其力的機會，而且還能幫助獨居老人，需要社會支持，產品包裝的「謝謝你們！讓我們有工作做，能養活自己！」，表達出心聲。