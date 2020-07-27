桃園警青春神探體驗營 學員戴新款「酒駕眼鏡」頭暈目眩

桃園市平鎮警分局利用暑假，今天舉辦「小小波麗士偵探體驗營」，分局長李建民帶著參加的青少年、小學生體驗CSI採證遊戲，以及參觀警用裝備、戰技表演，讓年輕人開眼界，覺得暑假才開始不久就有這麼棒的體驗機會。

李建民表示，參與活動的學員都有機會扮演波麗士，透過鑑識證據採集、戰鬥體技操練、警用裝備操作等體驗，讓他們清楚警察執勤項目，尤其是預防和打擊毒品、詐騙、幫派、校園暴力等層面，提醒青少年無論暑假或開學期間甚至出社會工作，都要拒絕犯罪、不良誘惑，要培養積極進取精神。

偵查隊鑑識小隊鑑識人員上午特別打造刑案模擬現場，除了講解採證的科學儀器外，也讓學員親自採證血跡、鞋印，再進一步討論分析，「簡直就是CS（美國著名影集）翻版」，學員興奮參加營隊大開眼界真得值得，尤其分局長還帶隊參觀。

分局戰技教官也扮演歹徒，與參加的小朋友一對一互相攻防，教官表現警方在值勤中有可能遇到歹徒多種攻擊模，同時講解如何利用體能戰技與速度化解「破槍」、「破刀」術，學習防身格鬥技能讓學員直呼過癮。