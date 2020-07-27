中醫大新竹附醫辦父親節健康園遊會 推7免費檢測
為慶祝即將到來的父親節，中國醫藥大學新竹附設醫院將在8月6日上午9點至12點，舉辦守護爸爸健康園遊會活動，當天活動將擺設心臟超音波及靜態心電圖、男性重振雄風專區檢測站、骨質密度檢測等7個免費檢測攤位，當場就可得知健康報告，且活動不限爸爸參加，歡迎大家共襄盛舉。
院長陳自諒表示，「預防勝於治療」，當天7個檢測攤位除了上述提到的3個，還有幽門螺旋桿菌碳13呼氣檢測、眼科葉黃素色素密度檢測儀、睫狀體調節微動分析儀、中醫養生茶試飲及配合營養師現沖低醣咖啡品嚐。
心臟血管科主任林圀宏表示，靜態心電圖可檢測出心律不整、心房心室肥厚或心肌缺氧，甚至心肌梗塞等；心臟超音波協助醫師確認心臟的大小、心肌有無損傷、瓣膜等，揪出心臟問題。
檢驗科主任楊晶安表示，幽門螺旋桿菌碳13呼氣檢測可讓受檢者不用再痛苦的吞胃鏡，輕鬆又準確檢測是否感染胃幽門桿菌，不具侵襲性，也沒有放射性，兒童及懷孕婦女、老年人都可使用，但檢查前須空腹4小時。
泌尿科醫師李聖偉也推出「男性重振雄風專區」檢測攤位，男性在40歲之後常因年紀、工作壓力、賀爾蒙的改變、藥物及菸酒等心理、物理傷害造成男性性生活或是排尿的障礙，攤位提供超音波測量攝護腺大小、以手感受低能量陰莖震波儀的威力。
眼科陳瑩山主任指出，3C時代來臨，面板及手機的藍光造成黃斑部病變的風險提高，黃斑部色素細胞分析檢測儀可提供快速、簡單、可靠的黃斑色素篩檢。另外，現代人用眼過度，看電腦手機眼睛常常痠麻脹痛，睫狀體調節微動分析儀可評估引起眼睛疲勞的原因。
中醫師鄒曉玲也分享讓人安定神經幫助入眠的「舒壓安神湯」、3C重度使用者需要的「護眼潤睛湯」等；骨科醫師劉俊良則會現場解說骨質密度檢測報告，當天還有營養師糖尿病講座及現場現沖低醣咖啡試飲，以及在地農特產品現場擺攤。
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