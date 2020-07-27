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桃園抽檢94件飲冰品和涼麵 4件衛生不合格

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府衛生局抽查轄內94件涼麵、飲冰品、食用冰塊、花草茶等商品，其中有4件不合格，已移請源頭縣市後續辦理。圖／衛生局提供
桃園市政府衛生局抽查轄內94件涼麵、飲冰品、食用冰塊、花草茶等商品，其中有4件不合格，已移請源頭縣市後續辦理。圖／衛生局提供

夏季高溫，民眾常食用清涼將火的食物、飲品，為維護食品的衛生安全，桃園市政府衛生局抽查轄內94件涼麵、飲冰品、食用冰塊、花草茶等商品，其中有4件不合格，已移請源頭縣市後續辦理。

夏季氣溫多達攝氏30度以上，衛生局表示，食物中微生物在室溫下生長快速，且飲冰品的製作過程較少經過加熱處理，這類食品的保存及製作條件若不合乎衛生，將影響其衛生指標菌，如生菌數、大腸桿菌及大腸桿菌群超過標準，增加食品安全風險。

衛生局抽驗56件涼麵、飲冰品及配料等成品，38件原料有生配料、咖啡豆、花草茶及茶葉原料等，其中有4件不合格，包括草本茶（奕利商行）的青草茶、亞伯冬瓜茶飲品店的含風草、OK便利商店-大湳和平店的雙醬涼麵、全家便利商店-八德大和店的日式蕎麥風味涼麵。

衛生局指出，檢驗衛生指標菌、咖啡因、防腐劑及農藥殘留等項目，有3件於轄內製售的成品不合格，分別為1件食用冰塊、1件青草茶及1件高山青茶，經限期改善後複驗已符合規定。另有1件青草茶及2件涼麵初驗衛生標準不符規定，1件青草茶原料含風草被檢出農藥殘留超標，來源均為外縣市，已移請所轄衛生局後續辦理。

衛生局呼籲相關飲冰品業者，應落實人員與作業場所的衛生管理，重視及確保食品製程與品質，如衛生指標菌超過標準，按食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，經命限期改正，屆期未改正者，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

提醒消費者購買飲冰品後應儘速食用完畢或適當溫度保存，以免變質，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。

桃園市政府衛生局抽查轄內94件涼麵、飲冰品、食用冰塊、花草茶等商品，其中有4件不合格，已移請源頭縣市後續辦理。圖／衛生局提供
桃園市政府衛生局抽查轄內94件涼麵、飲冰品、食用冰塊、花草茶等商品，其中有4件不合格，已移請源頭縣市後續辦理。圖／衛生局提供
桃園市政府衛生局抽查轄內94件涼麵、飲冰品、食用冰塊、花草茶等商品，其中有4件不合格，已移請源頭縣市後續辦理。圖／衛生局提供
桃園市政府衛生局抽查轄內94件涼麵、飲冰品、食用冰塊、花草茶等商品，其中有4件不合格，已移請源頭縣市後續辦理。圖／衛生局提供

衛生局 冰品 便利商店

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