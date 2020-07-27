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為安置兒尋找人生避風港 竹市招募寄養家庭

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
寄養家庭照顧安置兒童情形。圖／新竹市政府提供
寄養家庭照顧安置兒童情形。圖／新竹市政府提供

寄養家庭是許多孩子面臨人生巨變時的避風港，新竹市一名1歲半的安置兒童小庭（化名），年紀小就因燒燙傷導致身心受創、缺乏安全感，寄養媽媽每天幫他調整壓力衣、按摩增生的疤痕組織，才讓他重展笑顏。市府社會處表示，目前新竹縣市共有48戶寄養家庭，市府今年起調高安置費用至2萬3000元至2萬7300元之間，邀請民眾來參加說明會及培訓課程。

社會處指出，小庭因燒燙傷導致身體有疤痕、心裡也極度害怕不安，直到在寄養家庭鄧媽媽半年來的細心呵護下，才能每個月定期就醫，鄧媽媽也耐心幫他按摩，讓小庭恢復昔日的活潑開朗。

鄧媽媽說，她2014年加入寄養家庭行列，每個來安置的孩子身上都背著沈重故事與原生家庭的坎坷經歷，彼此間都需要長時間磨合，有時不免感到疲累與挫折，但他相信，「雖然無法一直陪伴，但每段細心的照顧都會在他們心裡埋下希望的種子」。

另名3歲半的小愛（化名）患有腦傷，導致左側肢體發展障礙，出院後持續有醫療及復健需求，安置於護理之家，今年經市府與新竹家扶討論，特別安排本身為職能治療師的寄養家庭李媽媽照顧，讓他能有更好的發展。李媽媽說，小愛剛來時拒絕使用左手、容易因此萎縮，他便運用專業，創造機會讓小愛願意使左手，小愛也逐漸適應。

社會處長李季縈指出，市府看見寄養安置家庭的辛苦，今年將寄養安置費用調高，依兒少年齡及身心狀況將原本的金額由2萬1000元提高到2萬3000至2萬7300元，同時也提供寄養家庭健康檢查、公共意外保險與喘息服務，期望透過實質的支持，招募更多的家庭願意投入寄養家庭行列。

寄養家庭照顧安置兒童情形。圖／新竹市政府提供
寄養家庭照顧安置兒童情形。圖／新竹市政府提供

寄養家庭 新竹

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