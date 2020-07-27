竹縣首次辦復康巴士輕旅行 帶身障者北埔客家庄一日遊

為了讓平常鮮少有機會外出旅遊的身心障礙者也能出遊，新竹縣政府近日首次以復康巴士舉辦一日遊活動，讓久未外出遊玩的身障者來趟北埔輕旅行，暢遊北埔老街，深入客家文化特色老街、品嘗在地美食。

縣長楊文科表示，新竹縣的復康巴士由全豪小客車租賃委辦，多年來協助縣內行動不便者及身心障礙者，提供就醫、就學、就業、洽公及外出活動時的無礙接送服務，有感於大部分身障者少有出遊機會，加上今年疫情關係更多人足不出戶，此次北埔輕旅行是縣府第一次嘗試辦理，協助約20名身障者及其家屬共47人，一同至北埔老街暢遊，品味擂茶、鹹豬肉及柿餅等客家美食。

參加活動的陳先生表示，妻子中風15年多，由於無法自主行動，2年來皆透過縣府復康巴士到醫院做復健，過去妻子是個喜愛逛街、參加社區社團活動的人，但中風後就不方便外出，假日他會推著輪椅帶妻子到大賣場走走，這次難得的輕旅行，除了與妻子一同出遊也帶上兩個女兒，他也感受到妻子喜悅的心情，希望未來縣府也能繼續舉辦活動。

社會處則說，未來有機會將再繼續辦理復康巴士輕旅行活動，讓更多身心障礙者走出戶外，增加社會參與，也促進社會大眾了解身心障礙者，透過復康巴士的溫馨接送，小旅行大回憶，傳遞溫情與關懷。