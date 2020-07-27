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農遊券三倍券加持 公館農會倉庫掃光業績翻倍

中央社 / 苗栗縣27日電

苗栗縣公館鄉目前正值紅棗產季，加上中央政府推出農遊券和三倍券等利多，公館鄉農會總幹事古雪雲今天表示，最近幾天不但業績翻倍漲，連倉庫都幾乎要被一掃而空。

公館鄉栽種紅棗已經有逾百年歷史，栽種面積約60公頃，經農委會、苗栗縣政府及公館鄉農會多年輔導，結合農民契作、推動生產履歷認證，成為全國唯一紅棗專業栽植區，年產量達100萬台斤。

古雪雲指出，今年受到政府推出農遊券和三倍券加持，包含紅棗在內各項農特產品，最近幾天業績都呈現翻倍成長，甚至有一天倉庫庫存幾乎要被搬空，營業額高達新台幣20餘萬元，買氣相當熱絡。

古雪雲說，紅棗具豐富營養成分，堪稱是水果中的紅寶石，其中天然維生素C是蘋果的10倍，與農會契作的紅棗園，更具備374種農藥零檢出，從7月開始已進入紅棗產季，將持續到8月中旬，每年只有在這段時間吃得到新鮮紅棗果實，想要嘗鮮民眾，可要把握機會。

苗栗縣 農民 農委會

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