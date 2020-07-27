植保無人機正萌芽 協會主席：應與空拍機分開管理

近年農民以植保無人機施灑藥劑取代人工噴藥的狀況愈來愈普遍，交通部民航局於3月底正式實施民用航空法「遙控無人機專章」，規範代噴人員需取得相關證照，施作前15天得事先申請。雲林縣智慧農業植保無人機協會監事主席張羣彬說，政府推行智慧農業政策，卻從管理角度限縮處於萌芽期的產業發展，政府應傾聽民意，透過輔導方式扶植產業。

張羣彬指出，根據「遙控無人機專章」規定，取得雙證的業者，施作無人機噴灑行為限法人資格，不但直接壟斷自然人業者生路，也間接對面臨缺工的農民造成困擾。且因植保無人機的操作常會視病蟲害或天候狀況調整作業時間，農民和農作物禁不起15天飛航申請等待期，他建議政府應將植保無人與空拍機分開管理。

雖章法後有開放區域申請，申請一次可用三個月，但業者每跨一次區域就得申請一次，張羣彬說，為了一案就要到系統申請一次，來來回回「報到、報離」程序相當麻煩。他以遊覽車為例，政府強制遊覽車裝GPS記錄駕駛出勤紀錄，超時即框列紅單，若無人機比照辦理，可解決許多繁瑣程序。

今年3月20日，立委鍾佳濱偕蘇治芬、郭國文、高虹安、農委會、金管會、民航局，及全國無人機公司行號與業者，於立法院會議室召開公聽會，有業者當場提出植保無人機操作範圍如同耕耘機用於農田、農用，應同列農業機具規範，並跳脫非法人依據，自然人也可持有；會後民航局表達願意將植保無人機歸列改農委會管理，農委會口頭允諾會研討此問題，但初步溯源依據仍依民航法為準。

張羣彬提出四點訴求，其一植保無人機必須持有合格執照才能使用，且機器、證照皆被民航局以實名制管理，政府可比照監理站模式，成立專責單位。

據媒體報導，去年台糖公司8月底雇用無人機在大湖農場甘蔗園噴灑除草劑2,4-二氯苯氧乙酸時，疑似飄散污染，導致周圍鳳梨生長異常、植株莖葉捲曲，催花也催不成，合計有6.6公頃鳳梨田受損，10多位農民生計受影響。張羣彬說，這就是代噴水準參差不齊的現象。

他認為，植保無人機是新興產業，除有不少農業相關背景的人投入，也有不少空拍玩家加入，但在沒有專業背景基礎下，容易有錯誤操作觀念。以科學理論角度而言，在空中噴藥，速度、高度、下壓風力、施藥時間、溫度皆是關鍵，因此張羣彬提出第二訴求，政府應加強輔導具有相關背景的新生代加入，以學術支撐新農業。

其三為無人機納保，張羣彬說，該產業目前從事人口少，保險公司擬制時將保費拉高，但植保、空拍的執行場域不同，在人口稠密區上計算方式也不同，加上單軸槳葉（空拍無人機）危險係數比多軸槳葉（植保無人機）來的高，後者的計算方式應降低，高保費恐造成業者負擔。