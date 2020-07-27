瀕絕國蝶很挑食 新竹林管處為牠復育台灣檫樹

第一級保育類瀕臨絕種台灣寬尾鳳蝶幼蟲食草台灣檫樹，面臨樹林老化消失的危機，農委會林務局新竹林區管理處復育3年有成，120株點狀栽種在觀霧地區，目前樹高逾1公尺以上，新竹林管處希望種出更多台灣檫樹，幫助挑食的寬尾鳳蝶生生不息。

台灣寬尾鳳蝶艷麗的翅紋出眾，有「國蝶」美譽，雌蝶喜歡在台灣檫樹的新芽及嫩葉上產卵，台灣檫樹開始發芽時，剛孵化幼蟲有新葉可食用，幼蟲屬單食性，唯一寄主植物是台灣檫樹，保育寬尾鳳蝶，必須先復育檫樹，不過，台灣檫樹世界自然保護聯盟列為易危物種。

新竹林管處指出，台灣檫樹屬先驅物種，常因演替過程，其他樹種入侵而逐漸被取代，且樹林老化，天然更新緩慢，觀霧是全台有較大面積台灣檫樹林地區，主要集中大鹿林道13到15公里旁，林管處2017年啟動復育檫樹，進而保育寬尾鳳蝶，具有生物多樣性等生態重大意義。

林管處在大鹿林道、大鹿林道東線沿線，及觀霧森林遊樂區餐廳旁，陸續選定8株母樹，共採取6.8公升種子，第一批育成苗木120株，栽植在觀霧森林遊樂區餐廳附近，受光量充足0.2公頃林地栽植，目前苗木生長情況良好，平均樹高1公尺以上。

林管處為避免檫樹母樹果實被齧齒類野生動物或鳥類直接取食，必須利用高空吊車或攀樹作業，以透光、透氣紗網袋套住結實枝條，監測種子成熟度，果實成熟後再脫袋採取作業，檫樹上套袋成了夏天大鹿林道獨特的景觀，此外，保護幼齡木嫩葉嫩枝不被野生動物取食，還要在苗木四周架設黑網保護。