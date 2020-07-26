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竹縣防疫專車載疑似患者中山高冒火花 桃園緊急接手

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

新竹縣消防局一輛防疫救護車今晚載一名被通報疑似患者，準備前往桃園某防疫專責醫院，行經中山高速公路接近大園、內壢交流道的時候，救護車地盤冒出火花，緊急停靠路肩及時撲滅火光和煙霧，稍後改由桃園市派車接手，車上患者在救護員高規格防疫下換車，送往原指定的醫院隔離病房。

桃園市消防局指出，指揮中心晚間8點1分接到新竹縣消防局通報，表示這輛防疫救護車行駛中山高桃園市中壢段57公里北上，往大園、內壢交流道方向時地盤冒火，桃園市消防局隨即調派消防車4輛、12名隊員趕往，到達現場時火勢已由新竹縣救護車的救護員用滅火器撲滅，桃園救災人員在旁警戒，患者桃園消防局調派救護車支援送醫。

當知道新竹縣發生火警的救護車是防疫專車，車上有疑似患者要送往桃園的防疫專責醫院時，支援的救護車和救護員全神戒備，一切依照防疫救護規格著裝，到現場和新竹縣救護員交接，引導患者上車，隨後到指定的醫院隔離檢測。

救護車 新竹

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