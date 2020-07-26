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桃慈善會一家都是義消 捐防毒面具救災器材展義舉
桃園市斗姥慈善會今天下午在消防局第一大隊龜山分隊舉辦救災器材捐贈儀式，該會理事長李清河捐贈一批防毒面具等救災器材，由第一大隊長賴志忠代表受贈和感謝，賴志忠說，去年來龜山新進義消尚未配發相關救災器材，斗姥慈善會善心捐贈救災勤務及時所需，有助義消執勤安全，發揮拋磚引玉精神，義舉可佩。
桃園市斗姥慈善會理事長李清河夫妻為龜山義消分隊顧問、他兒子也是龜山分隊義消，一家人與龜山義消分隊結緣，為感念義消協助執勤辛勞，也需要救災配備，將該會第一筆善款添購滑輪、勾環、繩索下降器、防毒面具、濾毒罐等救災器材，價值5萬元，尤其8套防毒面具、濾毒罐適時補充新進義消救需要，如同提供義消及時雨。
賴志忠表示，很感謝斗姥慈善會和李清河的義舉，消防員都有配發救災器材和防毒面具、濾毒罐等配備，義消也會配發，去年來龜山7名新進義消需要使用的防毒面具、濾毒罐等救災器材，尚未配發，斗姥慈善會適時提供救災器材和防毒面具、濾毒罐，幫助義消在處理垃圾、雜草等火警搶救時，防護更為安全。
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