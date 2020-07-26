桃園登革熱確診第3例 研判為社區感染群聚

我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，桃園市確診第3例本土登革熱病例，為桃園區長安里60多歲男性，也是該里第2名確診個案， 因其住家與第2例個案鄰近，研判為社區感染群聚事件，衛生局及環保局已緊急動員消毒。

桃園市首例登革熱個案為30多歲男性，在21日確診，其非同住的60多歲媽媽也在24日確診，今天再度出現第3例本土登革熱病例，為桃園區長安里60多歲男性，與第二例個案有地緣關係。

桃園市衛生局表示，第3例個案於7月20日晚間出現膝蓋痠痛、7月21日有發燒及全身痠痛症狀，到診所就醫診斷為流感，因症狀未改善，7月22日及24日兩度至醫院就診，後因衛生單位至該里逐戶進行登革熱防治及宣導疾病症狀，提醒民眾注意自身健康情形，個案於7月25日再至醫院就醫並主動告知醫師居住地附近有登革熱確診個案，經醫院通報及採檢後確診。

衛生局指出，第3例個案近期無國外旅遊史，平日活動地點以桃園區住家及蘆竹區老家為主，因其住家與第2例個案鄰近，研判為社區感染群聚事件，衛生局及環保局緊急動員159人次，針對個案住家執行方圓50公尺孳生源清除、家戶訪視及家戶內外化學防治噴藥作業，外圍環境更擴大至300公尺。

另外，在里長、鄰長及社區居民的協助與配合下，共計清除155個積水容器，其中包含9個陽性容器，完成家戶化學防治噴藥137戶。由於長安里已有2例確診個案，衛生局亦持續設置社區篩檢站，積極主動篩檢，以及早發現社區不顯性感染者，避免疫情擴散。

衛生局提醒，近期天氣炎熱，為病媒蚊活躍季節，民眾平時應做好防蚊措施，避免蚊蟲叮咬，持續落實巡、倒、清、刷，避免讓積水成為孑孓生長的溫床，若民眾經衛生單位通知仍不清除環境積水容器，致孳生病媒蚊孑孓，將依違反傳染病防治法第25條第2項規定，依同法第70條規定處以新臺幣3000元至1萬5000元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。