桃園市表揚88位模範父母親 鄭文燦：平凡中見偉大

桃園市長鄭文燦今天下午前往中原大學體育館，年度模範父母親表揚活動，並表示，今年因受疫情的影響，母親節表揚活動延後與父親節一起舉辦，感謝所有父母親對家庭以及子女的奉獻，建立照顧家庭、為社會付出的傳統，能獲得模範父母親獎，是社會最好的典範。

鄭文燦說，今天共有46位模範父親及42位模範母親，每一位受到表揚的爸爸媽媽都非常不容易，相信每一個人在這獎項背後，都有平凡當中的偉大，不管是拉拔子女長大或是面對人生中的困難，都有值得令人感動及光榮的小故事。父母親對孩子的愛沒有條件，總是將最好的留給孩子，辛苦自己承受，希望所有的父母親在老年時看著孩子的成就，都可以倍感榮耀，做一個快樂的爸爸媽媽，留下與子女最美好的回憶。

鄭文燦說，市府持續推動老人福利政策，希望讓長輩們的老年生活能受到最好的照顧，而隨著疫情解封，各關懷據點也恢復共餐，讓長輩朋友能夠回到關懷據點活動，未來也會與社會局研擬在關懷據點試辦長輩洗頭服務，讓長輩們可以到關懷據點預約洗頭，透過按摩頭皮進行紓壓並促進血液循環，期盼能為長輩們提供更好的服務。

獲表揚的吳文寬育有2子1女，其中長子及長女皆為重度聽障，透過陪伴孩子不間斷的努力與學習，子女皆獲得良好的成就，還曾獲得模範勞工表揚和穩定工作，次子也未因家中有身障孩童而遭冷落，一樣有良好的發展。

吴文寬因了解家中有身障兒的辛苦，因緣際會下與其他聽障家長共同創立了桃園市聲暉協進會，為聽障者爭取社會資源及權益倡導，更設立學前口語教學課程、聽損生就學時親師與同儕相處的校園宣導服務，以及就業媒合等多元化服務；后更投入社區長者健康照護服務及推廣聽力保健服務。

另一位獲表揚者徐禎蓮本身為視障者，雖然生活受限，卻懂得運用不同角度體悟人生，逆境中成長，從他人異樣眼光、人性軟弱處，學會寬容與同理。因這些經歷，奠定了她的人生態度，逆境中仍有恩典和祝福。