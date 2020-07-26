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模擬釣客受困、火燒船 桃園消防2大隊永安漁港演練逼真

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
消防隊員使用拋繩槍救出受困者。記者鄭國樑／攝影
消防隊員使用拋繩槍救出受困者。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府消防局第二大隊今天下午在永安漁港水域，舉辦年度水域救援演練及防災教育宣導，演練搶救項目模擬今年新店釣客遇溪水暴漲受困沙洲待援，以及屏東漁港火燒船等事件，包括救生四式自救、水域器材救生示範、船艇起火搶救、水域橫渡救援。

面對模擬突發狀況，消防人員演練如何利用救援技巧救出沙洲受困者；當接到船艇火警時，如何操作救生艇並且結合海巡及民間力量，前往海面以消防高壓水柱進行船艇滅火，各項演練比照真實事件的場景進行救援，藉此強化消防同仁的水域救災能力，整個演練過程紮實逼真。

活動中也向民眾示範遇到溺水事件時，要如何自救及救人，現場設立闖關和宣導品，藉由趣味遊戲宣導正確的預防溺水觀念，讓民眾在遊戲中學習相關知識，寓教於樂。第二大隊大隊長陳文宗呼籲民眾不要到危險水域戲水，萬一發現溺水案件時，必須保持冷靜，採行「叫、叫、伸、拋、划」救溺5步驟，勿冒然下水搶救以免發生憾事。

救溺五步：「叫」大聲呼救，「叫」呼叫119、118、110、112，「伸」利用延伸物（竹竿、樹枝等），「拋」拋送漂浮物（球、繩、瓶等） ，「划」利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標）。

趣味闖關活動寓教於樂，讓參與的民眾學習防災常識。記者鄭國樑／攝影
趣味闖關活動寓教於樂，讓參與的民眾學習防災常識。記者鄭國樑／攝影
火燒船是漁港防災演練重點之一。記者鄭國樑／攝影
火燒船是漁港防災演練重點之一。記者鄭國樑／攝影
搶救多人受困沙洲或溪水暴漲，也是演練項目。記者鄭國樑／攝影
搶救多人受困沙洲或溪水暴漲，也是演練項目。記者鄭國樑／攝影

溺水 屏東

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