桃園航空城違建補償全國最優 鄭文燦：4年後全區動工

桃園航空城地上物協議價購估價評點權益引發地方反彈抗爭，市長鄭文燦今天表示，航空城計畫安置街廓和住宅延到2022年配地，他已明確告訴交通部民航局第3跑道延到2024年10月，「航空城要在4年後才會全區動工」，市府用完整4年時間把安置住宅和安置街廓做好，讓鄉親的房子變大變更好。

面對桃園航空城計畫2次拆遷，引起許多地主認為地上物協議價購估價不公，航空城蛋白區優先區安置街廓和住宅，拆遷戶質疑抗爭，面對大園民代、里民和在地鄉親疑慮? 鄭文燦說，他看到一些錯誤資訊，引起鄉親恐慌，因此決定由市府協助民航局，採取1里1周駐點3次，向鄉親1對1解說，市府拉高拆遷補償評點，也加碼10大優惠方案，市府從寬認定要讓居民了解。

鄭文燦表示，報徵收表定8月20日，是該遷的遷、還沒遷的要複查完畢再遷也可以，只有鄉親大家說好，大部分完成協議價購才會報徵收，請鄉親不必恐慌，且違建在全國有的不補償、有的補償6成，桃園卻拉高到補償9成，是全國未做到的，加上自動拆遷還可加碼25%、再加80萬元租金補助，2度機場拆遷戶將協助拉高認定，目前8000戶有一半是違建戶，市府想辦法補償，沒加到項目複查從寬認定，大園補償辦法將創下桃園有史最優惠。