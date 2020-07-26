為夫則強！他全能改造王上身 只為照顧帕金森氏症太太

苗栗縣「金牌志工」施濿珠1年多前因帕金森氏症行動不便，丈夫鄒春明為她量身打造，加寬浴室大門，發明圍兜掛勾等輔具，打造無障礙環境，方便她生活起居，鶼鰈情深溢於言表，施濿珠很感動，努力復健希望趕快好起來，還要再當志工、自由自在！

70歲施濿珠是鋼琴老師，投入志工超過20年，一年最高累積志工服務時數超過3000小時，屬志願服務金牌級志工，她與鄒春明是苗栗家扶中心第一批寄養家庭，施濿珠3年前被診斷出帕金森氏症時，她還瞞著其他人當志工，一次開車途中發生意外，車子跌到水溝，直到2017年12月才從志工退休。

鄒春明回憶，施濿珠一開始經常在浴室滑倒，當時也不知道是帕金森氏症，他在樓梯間加裝扶手，樓梯鋪貼防滑墊，幫助施濿珠上、下2樓房間及浴室，施濿珠狀況惡化，雙腳已經沒力，難以再上、下樓，「遇到事情就接受並設法解決」！

他不放心把施濿珠完全交給別人照顧為了方便起居生活，設身處地啟動一連串的改造及發明，打造1樓無障礙空間，1樓浴室門從210公分，拓寬到270公分，打掉浴室浴缸，方便輪椅進出，並設計遙控房間燈光，帶有勾子的圍兜，有滾輪的椅子，及一些復健器材等，並將施濿珠的衣物分季節、衣、褲、襪子分門別類，施濿珠只要動動嘴巴，就能決定要穿什麼。