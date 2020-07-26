快訊

台北大雷雨 松山機場來往離島至少11航班延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家扶青年大手牽小手 規畫營隊陪伴弱勢學童FUN暑假

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹家扶中心舉辦暑期夏令營，7月24至26日梯次，是由家扶扶助的大專青年規畫設計。圖／新竹家扶中心提供
新竹家扶中心舉辦暑期夏令營，7月24至26日梯次，是由家扶扶助的大專青年規畫設計。圖／新竹家扶中心提供

為了讓清寒學童能度過充實又快樂的暑假，新竹家扶中心舉辦暑期夏令營，特別的是，7月24至26日梯次，是由家扶扶助的大專青年規畫設計，同樣來自於家扶的大孩子，運用過去參加營隊經驗中建構的能力，在三天的活動中展現照顧弟妹的能耐。

新竹家扶中心表示，今年的營隊設計以親近土地的食農教育為主題，來自新竹市及新豐、湖口、新埔、竹北及寶山等鄉鎮的60名弱勢學童，前往新竹地區的農場及牧場，透過農事體驗、飲食教育等活動認識在地的農業，學習正確的飲食文化。

第2年投入營隊帶領的洪同學，就讀表演藝術科系，她運用所學在營隊中賣力主持，積極的與台下的學童互動，雖然暑假仍需忙著學校的舞蹈排練，但她卻不缺席家扶兒童營隊，因為看見孩子們天真無邪的笑容，是她投入的最大動力。

洪同學說，她相當珍惜過去在家扶營隊學習的經驗，因為這都是讓她逐漸獨立、茁壯的力量，也期盼自己未來繼續發揮這樣的角色，讓歡笑、幸福陪伴家扶的弟弟妹妹們成長。

新竹家扶中心主任沈俊賢指出，清寒家庭的弱勢不只是經濟上的不足，同時也反應在學習資源的落差，貧富造成的鴻溝可能隨著年紀增長逐漸放大。家扶每年舉辦兒童營隊，除提供弱勢學童休閒活動，也讓孩子們透過活動發展人際自信，開拓視野，減少弱勢環境帶來的學習差距。

沈俊賢說，如同參與活動策畫的家扶青年們，正運用著過去在營隊培養的實力，以大手拉小手的概念，回來帶領弟弟、妹妹們，也可以看見他們正在一點一滴地累積本事，不凡的能力將在未來慢慢展現。

新竹家扶中心表示，今年的營隊設計以親近土地的食農教育為主題，讓孩子透過農事體驗、飲食教育等活動認識在地的農業。圖／新竹家扶中心提供
新竹家扶中心表示，今年的營隊設計以親近土地的食農教育為主題，讓孩子透過農事體驗、飲食教育等活動認識在地的農業。圖／新竹家扶中心提供

新竹 家扶中心 青年

延伸閱讀

苗栗家扶教理財 引導親子脫貧

同濟會為屏東家扶兒圓夢 認領父親節禮物

影／從小學理財、記帳 家扶兒童教育引導親子脫貧

社福搶募三倍券 家扶獲捐贈逾30萬元

相關新聞

桃市第2波夜市券 擬改為線上登錄抽籤

桃園市政府加碼推出200元振興三倍券可兌換400元夜市券的活動暴紅，每晚7點開放兌換，但下午1、2點就湧現排隊人潮，由於...

家扶青年大手牽小手 規畫營隊陪伴弱勢學童FUN暑假

為了讓清寒學童能度過充實又快樂的暑假，新竹家扶中心舉辦暑期夏令營，特別的是，7月24至26日梯次，是由家扶扶助的大專青年...

25國駐台使節「憩桃趣」體驗浪漫台三線大溪美景美食

外交部部長吳釗燮夫妻今天邀25國駐台使節同遊桃園大溪，桃園市長鄭文燦夫妻也到場盡地主之誼，和外交部一起接待駐台使節品嘗大...

桃園新增4隊海岸巡護隊 預計年底還有沙灘清運車支援

桃園市海岸線長達46公里，海岸沿線更擁有豐富資產及景點，為維護海岸生態，今年新增4隊海岸巡護隊，目前共有15隊、548名...

竹縣推廣「平民高爾夫」木球 今舉辦錦標賽

109年縣長盃木球錦標賽暨全國木球錦標賽，今天上午在新竹縣體育場登場，共有27隊、254人參加，縣長楊文科表示，木球是男...

桃市沿海模範父母表揚出爐 鄭文燦：終身成就

桃園市大園、蘆竹區今天上午分別舉辦模範父親、模範母親表揚大會，大園區各選出18名模範父親、母親，蘆竹區各選出39名模範父...

新竹海岸三大夕照秘境 17公里豎琴橋、沙丘、南港站

近日連日破史上高溫，傍晚才稍緩，黃昏行程如何安排？新竹市政府今推薦景點，包括竹市知名攝影景點豎琴橋首度更換18盞投射燈，...

影／和平埋伏坪登山步道有人文歷史味 大推原住民行程

暑假觀光人潮多，台中市觀旅局和中部旅行業者組成「安心行山踩線團」，昨天到台中市和平區雙崎部落埋伏坪登山步道，探勘暑假安心...

木匠的家公益日 邀100名弱勢免費挑好物

新冠肺炎疫情令弱勢家庭的生活雪上加霜，疫情趨緩，桃園市木匠的家族關懷協會昨天在木匠的家社區咖啡館舉辦幸福公益日，邀請10...

竹科生活圈／龍鳳漁港 假日親子牽罟樂

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港漁民至今保有早年傳統的牽罟捕魚模式，10餘年來，牽罟還成了科技人熱門的休閒活動，親子數百人合力拉繩收...

康樂里水環境巡守隊 用心呵護244年歷史的烏瓦窯圳

新竹市康樂里水環境巡守隊在全國優良水環境巡守隊選拔中，以獨創的社區水圳輕旅行宣導環保，用心呵護244年歷史的烏瓦窯圳，榮...

地方名人堂／地方創生先驅者 黃仁棟營造慢活

新竹市厚食聚落農食合作社總經理黃仁棟出身金融界，也是有機市場、地方創生的先驅者，曾創立年營收破億元的柑仔店有機超市，成功...

熱門新聞

影／基隆罕見大閃電1秒擊東西岸山頭 議員驚全程拍下

上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 澎湖人：生活大不易

11天湧入旅客是居民60倍 綠島人：不要再進來了

屏東小琉球今天萬人登島 遊客共同心聲等、等、等

敬請改道！國1台南系統至永康 連3天夜間封閉施工

休息站停滿遊覽車旅遊恢復生機？ 業者：僅是局部現象

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。