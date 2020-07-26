家扶青年大手牽小手 規畫營隊陪伴弱勢學童FUN暑假

為了讓清寒學童能度過充實又快樂的暑假，新竹家扶中心舉辦暑期夏令營，特別的是，7月24至26日梯次，是由家扶扶助的大專青年規畫設計，同樣來自於家扶的大孩子，運用過去參加營隊經驗中建構的能力，在三天的活動中展現照顧弟妹的能耐。

新竹家扶中心表示，今年的營隊設計以親近土地的食農教育為主題，來自新竹市及新豐、湖口、新埔、竹北及寶山等鄉鎮的60名弱勢學童，前往新竹地區的農場及牧場，透過農事體驗、飲食教育等活動認識在地的農業，學習正確的飲食文化。

第2年投入營隊帶領的洪同學，就讀表演藝術科系，她運用所學在營隊中賣力主持，積極的與台下的學童互動，雖然暑假仍需忙著學校的舞蹈排練，但她卻不缺席家扶兒童營隊，因為看見孩子們天真無邪的笑容，是她投入的最大動力。

洪同學說，她相當珍惜過去在家扶營隊學習的經驗，因為這都是讓她逐漸獨立、茁壯的力量，也期盼自己未來繼續發揮這樣的角色，讓歡笑、幸福陪伴家扶的弟弟妹妹們成長。

新竹家扶中心主任沈俊賢指出，清寒家庭的弱勢不只是經濟上的不足，同時也反應在學習資源的落差，貧富造成的鴻溝可能隨著年紀增長逐漸放大。家扶每年舉辦兒童營隊，除提供弱勢學童休閒活動，也讓孩子們透過活動發展人際自信，開拓視野，減少弱勢環境帶來的學習差距。