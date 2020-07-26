25國駐台使節「憩桃趣」體驗浪漫台三線大溪美景美食
外交部部長吳釗燮夫妻今天邀25國駐台使節同遊桃園大溪，桃園市長鄭文燦夫妻也到場盡地主之誼，和外交部一起接待駐台使節品嘗大溪豆干特色料理、欣賞大尪仙演出和登船遊石門水庫，感受浪漫台三線桃園魅力。
鄭文燦表示，國家級台三線客庄浪漫大道，將台三線沿線文化、產業、經濟、生態與人文地景，串聯成一條具台灣特色與國際觀光魅力的旅遊廊帶，桃園不但是台灣客家第一庄，也是浪漫台三線計畫的起點，沿線許多重要景點，如大溪老街、李騰芳古宅、觀音亭都位於桃園大溪，桃園也是台灣門戶首站，歡迎大使們再遊桃園。
鄭文燦說，大溪自清代發展至今，19世紀時曾是北台灣最深入山區，且直達大海的內陸商港，大溪物產豐饒，山區的茶葉、樟腦、木材等重要物資透過大漢溪銷往世界各地。大溪在國內旅遊排行中經常名列前茅，在大溪可以遠眺大漢溪，感受明媚風光。
大使們對於豆干春捲及豆香手工餅乾讚不絕口，直說美味清爽，在台灣從來沒有吃過，餐敘間也安排駐台使節們研磨高山茶與玫瑰花瓣的瑰蜜茶文化體驗活動。鄭文燦說，兩種茶葉越磨越香，也象徵桃園和各國友誼長存。
使節團下午走訪阿姆坪遊艇碼頭，登船欣賞石門水庫風光，許多大使紛紛表示，原來在桃園就可以看到秀麗壯觀的景致，留下深刻印象，期待再訪。
鄭文燦說，台灣多元族群的精髓都在桃園匯聚，多元文化與兼容並蓄正是桃園的特色與價值，許多駐台使節和代表們都是他的好朋友，非常開心可以帶他們同賞桃園之美。
桃園市府秘書處長顏子傑說，午宴以豆類、在地蔬果做成料理，準備豆干壽司、豆干三明治、豆干春捲、豆香餅乾、豆乳雪Ｑ餅、蛋豆角等創意料理，創造出不同飲食文化。行程也準備豆干、茶葉、南僑水晶馬卡龍舒緩植萃皂作為伴手禮，希望讓大使們難忘桃園特色。
到場的使節團有尼加拉瓜共和國大使館大使達比亞、聖克里斯多福及尼維斯大使館大使哈菁絲、海地共和國大使館大使庫珀、貝里斯大使館大使賀黛安、聖露西亞大使館大使勞倫特、瓜地馬拉共和國大使館大使葛梅斯賢伉儷、史瓦帝尼王國大使館大使夫人戴敏尼、馬紹爾群島共和國大使館副館長戴安珍、西班牙商務辦事處處長José Luis Echaniz Cobas伉儷、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長Martín Torres Gutierrez Rubio伉儷、南非聯絡辦事處代表麥哲培、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文伉儷、秘魯駐台北商務辦事處代表古容伉儷、莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處代表白樂賢伉儷、盧森堡台北辦事處處長貝檀雅伉儷、駐台北越南經濟文化辦事處代表阮英勇伉儷、加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹、駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表羅扎亞伉儷、奧地利台北辦事處處長陸德飛、比利時台北辦事處處長文浩德伉儷、駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢伉儷、匈牙利貿易辦事處代表羅林伉儷、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可伉儷、瑞士商務辦事處代理處長萊貝絲。
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