桃園新增4隊海岸巡護隊 預計年底還有沙灘清運車支援

桃園市海岸線長達46公里，海岸沿線更擁有豐富資產及景點，為維護海岸生態，今年新增4隊海岸巡護隊，目前共有15隊、548名志工，累計清運垃圾高達76公噸，

桃園市長鄭文燦出席頒獎暨新進隊伍授旗典禮，他表示，桃園市海岸線擁有豐富資產，包括許厝港國家級重要濕地、草漯沙丘地質公園、觀新藻礁野生動物保護區及新屋石滬文化景觀，自107年度起招募志工、成立海岸巡護隊協助海岸垃圾清理、汙染通報及海汙緊急處理，海漂垃圾部分則建立3支環保艦隊，高達89艘船參與垃圾撈取工作，另還培訓桃園市公務人員組成環保潛水隊作為示範，投入海底垃圾清除工作。

海洋垃圾大多為塑膠製品，每年約有800公噸塑膠廢棄物倒入海洋中，相當於每分鐘有1卡車的塑膠垃圾進入海洋，環保局長呂理德說，桃園今年新增4隊海岸巡護隊，目前有15隊海岸巡護隊、548位志工，已完成107次異常通報、出勤巡守淨灘次數高達500次，累計清運計76公噸垃圾，每月巡護面積至少達335公頃。

呂理德表示，新增的4隊海岸巡護隊，有大園區海口海岸巡護隊、觀音區觀音海岸巡護隊、觀音區白玉海岸巡護隊與新屋區蚵間海岸巡護隊，海岸線認養長度可認養海岸線長度達80%，為讓巡護隊淨灘後垃圾運輸方便，今年將提供各隊一台沙灘清運車，用省力的方式運送垃圾，預計於年底完成採購與發放。

海岸巡護隊於去年5月31日的大園新街溪出海口廢布危機事件，1個月內清除335公噸廢布，相當於全桃園家戶1日垃圾量的33%，今年奪得危機管理獎的最佳殊榮；環保艦隊的永安艦隊振盛號，船主張順德每次漁船出海，主動撈除1228公斤的海漂垃圾，今年贏得海洋保育署全國最佳環保艦隊的特優獎等。