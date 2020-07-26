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竹縣推廣「平民高爾夫」木球 今舉辦錦標賽
109年縣長盃木球錦標賽暨全國木球錦標賽，今天上午在新竹縣體育場登場，共有27隊、254人參加，縣長楊文科表示，木球是男女老少皆宜的「平民高爾夫」，雖新竹縣較晚開始推展木球，但去年及今年都在賽事中拿下好成績，將積極把木球運動帶進校園。
楊文科今天與新竹縣體育會理事長田耕豪親自到場進行開球儀式，為精采賽事揭開序幕。楊文科表示，這是他首次接觸木球，是有趣且容易上手的新興運動項目。
竹縣去年在全國岳王盃木球錦標賽，獲得男子組團體第二名及個人組第二名，今年台中城市盃木球錦標賽中，峨眉國小共也得團體第1、3、5名佳績。此外，今年在全中運中奪下歷年獎牌數最多9金12銀22銅好成績，未來縣府也會持續推展，讓運動風氣持續在竹縣發光發熱。
教育處長楊郡慈表示，木球是唯一由國人所創球類活動，運動玩法與高爾夫相似，活動年齡層次相當廣泛，國小三年級至長青組65歲上皆可參加，其中木球也已列為全民運動大會競賽項目之一，以及國際單項競賽項目，本次賽事提供縣民與全國木球競賽機會，盼更加提倡木球運動風氣。
這次縣長盃木球錦標賽中，教育人員組也首設校長組，有來自縣內不同鄉鎮市的校長共襄盛舉，並由「蓉逸隊」拿到第一名，選手之一的大肚國小校長彭源正表示，團隊中有不少人都是首次接觸木球，沒想到竟然意外拿下第一，更顯示木球這項運動平易近人，相信這次比賽經驗也會讓參與的校長，將木球風氣帶進校園，目前大肚國小體育課已增設木球項目，讓孩子也能接觸不同的運動。
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