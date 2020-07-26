桃市沿海模範父母表揚出爐 鄭文燦：終身成就
桃園市大園、蘆竹區今天上午分別舉辦模範父親、模範母親表揚大會，大園區各選出18名模範父親、母親，蘆竹區各選出39名模範父親、母親表揚，市長鄭文燦特別表揚大園竹圍里86歲徐阿旺從小單親長大，做水泥工撫育子女9人成家立業及大園里90歲陳玉燕小時當養女，嫁到大園茹苦養育子女8人，鄭文燦說，「得獎就是終身成就」，模範父、母親代表一輩子對家庭的貢獻和楷模。
大園阿嬤陳玉燕8歲家窮被父母送台北當養女，17歲嫁為大園丈夫續弦，夫妻共撫養5男3女8個孩子，扛起家務、協助做水泥工，養育子女成家立業；大園阿公徐阿旺從小父親早逝，由母親撫養長大，婚後靠著做水泥工育有8女1子各自成家立業，高齡不良於行仍熱心參與廟宇活動，2人足堪表率。鄭文燦說，疫情影響，模範母親表揚活動延至父親節前與模範父親一起表揚，肯定他們的付出。
大園區公所特別為榮獲表揚模範父母親各18人，製作「慈母愛、祥父恩」手冊，記錄他們為家庭付出及獲獎事蹟，相較蘆竹區公所表揚模範父母親各39人，與鄭文燦合影外，未製作和記錄彰顯模範事蹟和紀念冊，顯得草率，蘆竹區公所表示，事後會錄製光碟贈送模範父母親紀念。
鄭文燦表示，為表揚模範父親、母親活動，大園升級到來登飯店舉行，因為疫情，模範母親與模範父親一起表揚，讓這個感恩時刻，為人子女要永遠感恩父母親一輩子對家庭的貢獻，市府照顧長輩推出老人健保補助、發行敬老愛心卡、成立300多個關懷據點、發放三節重陽敬老金等福利政策，未來社會局在關懷據點推長輩洗頭服務，都是其他縣市典範，讓桃園長輩老年可以健康有尊嚴。
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